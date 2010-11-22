Після 40-річної перерви в Україні великий тур Ансамблю Моісєєва

В Україні після більш ніж 40-річної перерви з великим туром виступить Державний академічний ансамбль народного танцю імені Ігоря Моісєєва.

Вони першими і єдиними з професійних ансамблів народного танцю виступали на сцені паризької Grand Opera і міланського театру La Scala. А 23 і 24 листопада вони виступлять на столичній сцені Палацу «Україна»!

Унікальний і знаменитий на весь світ Державний академічний ансамбль народного танцю ім. Ігоря Моісєєва почне свій всеукраїнський тур в Києві програмою «Танці народів світу». Концерти пройдуть, крім Києва, в Одесі (26-27 листопада), Запоріжжі (29 листопада), Дніпропетровську (1-2 грудня), Донецьку (4-5 грудня) і Харкові (7 грудня).

Хореограф, що прожив 101 рік, народився в 1906 році в Києві в сім`ї збіднілого дворянина, спадкового юриста.

І.Моісєєв став балетмейстером Большого театра лише в 24 роки.

У 1950-х роках І.Моісєєв приїхав до Білорусії та із здивуванням виявив, що всюди танцюють «Бульбу», яку він років за 15 до того поставив на вподобану йому однойменну народну пісню. Коли він запитав виконавців, що це за танець, ті відповіли: це ж наш народний танець, вона у нас завжди була...

Ігоря Моісєєва відзначили високі радянські начальники. Одного разу в 1937 році хореографа телеграмою терміново викликали з Кисловодська, де він відпочивав, до Москви. Нічого не пояснюючи, прямо з потягу під конвоєм відвезли на Луб`янку. Моісєєв підготувався до гіршого. Але виявилось, що йому доручають провести військовий парад, для чого в його тимчасове підпорядкування передали декілька генералів з їх дивізіями.

У війну ансамбль дав сотні фронтових концертів. Серед танків Червоної Армії один, побудований на гроші моісєєвців, носив на борту ім`я «Ансамбль Моісєєва».

Після виступів колективу у Франції серед тамтешніх жінок пішла мода на чобітки «козачок». А в Європі після показу номера «Партизани» модниці стали носити баранчикові шапки.

В югославському місті Сараєво потяг, не зупиняючись на вокзалі, поїхав по продовженню колії, де зазвичай ходили тільки трамваї, і підвіз артистів прямо до театру, площа перед яким вже була засипана густим килимом з троянд. Це зробили заради моісєєвців, що їхали в ньому.

І.Моісєєв згадував: «Після першого виступу в США в 1958 р. одна газета писала про нас: артисти - поза сумнівом, працівники КДБ, натреновані на те, щоб мати такий успіх. Друга резонно помічала: якщо чекісти так танцюють, то, як же повинні танцювати справжні артисти?».

У 1995 році Ігор Моісєєв був удостоєний премії "За особливий внесок у розвиток культурних відносин між США і Росією", яку окрім нього одержали тільки дві люди у всьому світі - Ван Кліберн і Мстислав Ростропович. І.Моісєєв жартував, що з його життя легше скласти путівник, ніж біографію. Ансамбль неодноразово побував у більш як 60 країнах світу!

На концертах Ігоря Моісєєва в Парижі емігранти плакали... Йому цілувала руки сама Марлен Дітріх...

До Києва Ігор Моісєєв разом із своїм колективом останній раз приїжджав у 1999 р. після 30-річної (!) перерви на Дні культури Російської Федерації в Україні, але відтанцював лише одне відділення. Тоді хореограф вимовив такі слова: «Тут легше дихається. Я приїхав додому! У Києві народився, в дитинстві часто гостював у тіток в Полтаві. Переїхати до Москви сім`ю примусила Перша світова війна. Як покращав Київ! Наша розлука була довгою - майже тридцять років! Чому? Важко сказати, не звали виступати наш колектив. Зате нині я щасливий!». У цей приїзд Моісєєву був також вручений український орден «За заслуги» III ступеня.

Нарешті, через 11 років, ансамбль народного танцю ім. Ігоря Моісєєва у нас з повноцінними всеукраїнськими гастролями. Разом з ансамблем прибуде хура з костюмами, запакованими в 45 кофрів. Одночасно на сцені Палацу «Україна» танцюватимуть 80 артистів. Наймасовіший танець - український «Гопак» - для виконання якого, артистам знадобиться 40 комплектів українських костюмів.

Артисти станцюють: російський, калмицький, татарський, молдавський, грецький, український, циганський, венесуельський, аргентинський, нанайський танці, арагонську хоту, знамените «Яблучко» і кадриль.