Прикарпаття: У День Героїв у місті Івано-Франківську відкрили пам’ятну дошку Славі Стецько

20 травня, у День Героїв, який традиційно вшановують на Галичині третьої неділі травня, у місті Івано-Франківську на вулиці Слави Стецько відбулося відкриття пам’ятної дошки голові Організації Українських Націоналістів, першій голові Конгресу Українських Націоналістів, легендарній постаті української політики Славі Стецько. Повідомляє ЗІК.

«Якби в Книгу рекордів Гінеса заносили досягнення борців за незалежність, то перше місце посіла б голова Конгресу Українських Націоналістів Слава Стецько, — стверджували виступаючі на мітингу з цієї нагоди. — У неповних 18 років вона кинула виклик сталінському режиму, в 21 – гітлерівському; протягом останніх 58 – «зводила рахунки з радянськими й українськими комуністами». Мовляв, «недарма Славу Стецько охрестили одним із символів націоналістичної ідеї того зразка, що був викарбуваний у визвольних змаганнях 40-их років».

«Славу Стецько по праву можна вважати героїчною постаттю з огляду на її діяльність в еміграції та й в українському політикумі з 1992 року, коли в Україні на базі легендарної ОУН було створено модерну політичну партію – Конгрес Українських Націоналістів, яку вона очолила», — сказав народний депутат України , голова Івано-Франківської обласної організації КУН Євген Гірник.

У відкритті пам’ятного знаку Славі Стецько взяли участь голова Конгресу Українських Націоналістів, народний депутат України Олексій Івченко, голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник, голова секретаріату КУН Степан Брацюнь, племінниця Слави Стецько Леся Брацюнь, член головного проводу КУН, заступник голови ІФ ОДА Богдан Борович, член обласного проводу КУН, депутат обласної ради Роман Яковина, заступник голови ІФ ОДА Романія Постолянюк, заступник голови НСНУ, народний депутат України Зіновій Шкутяк, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський.

До громади, яка прийшла віддати шану Славі Стецько, як чільній постаті із когорти українських героїв, звернулася Леся Брацюнь: «… У кожного народу є люди, які стають близькими не лише для своєї родини. Вони своїм життям піднімаються над собою, над своїм особистим і служать найвищим цілям – інтересам свого народу. Такою людиною була Слава Стецько…»

Євген Гірник у своєму виступі зауважив, що «публіцистична спадщина Слави Стецько є дуже сучасною, проникливою, близькою сьогоденню, а її діяльність такою, яка може й нині слугувати зразком для молодого покоління. Тому ми повинні продовжувати її справу, творити Українську Україну».

Олексій Івченко зазначив , що цьогорічний День Героїв є «подвійним святом для членства Конгресу Українських Націоналістів», адже сьогодні ми відкриваємо пам’ятну дошку Славі Стецько – засновниці КУН, його першій голові. Водночас він переконаний, що відкриття меморіальної дошки не лише партійне свято, а свято всієї української нації, тому що Слава Стецько впродовж усього свого життя здобувала українську незалежність, розбудовувала й утверджувала нашу державу».

Олексій Івченко зачитав Указ Президента України «Про вшанування пам’яті Ярослава Стецька і Ярослави Стецько», виданий 16 травня 2007 року, у якому Віктор Ющенко доручив Кабміну запровадити відзначення пам`ятних дат, пов`язаних з історією українського визвольного руху, життям і діяльністю його провідників, зокрема Ярослава Стецька і Ярослави Стецько й створити у місті Києві меморіальний музею подружжя Стецьків.