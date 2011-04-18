Вінниччина представила номінантів на 7 чудес України

Вінниччина представила своїх номінантів в акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ініціатора цього проекту, заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА.

За повідомленням, у п’ятницю, 15 квітня, М.ТОМЕНКО в рамках акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» спільно з журналістами та партнером акції в області депутатом Вінницької облради Людмилою ЩЕРБАКІВСЬКОЮ відвідали Вінниччину. Під час прес-туру його учасники змогли оцінити Палац Грохольських-Можайських у Вороновиці та Палац Потоцьких у Тульчині. Загалом від Вінниччини участь у конкурсі беруть 6 палаців: Палац Собанських у с. Верхівка; Чернятинський палац; Палац у Мурованих Курилівцях; Палац Грохольських-Можайських у Вороновиці; Палац Потоцьких у Тульчині; Немирівський палац і парк.

Оглядаючи запропоновані областю пам’ятки, М.ТОМЕНКО відзначив, що Вінниччина представлена цікавими об’єктами, які по-своєму унікальні. Віце-спікер зауважив, що палац Потоцьких у Тульчині є одним із найбільших об’єктів палацного мистецтва, натомість ступінь його готовності до показу є, на жаль, мінімальним. «Ще дуже багато роботи для того, щоб це був туристичний об’єкт, а не лише місце, де студенти проводять навчання», - сказав він. «Другий об’єкт, який ми подивилися на Вінниччині, хоч за об’ємом і менший, однак проводиться більш грамотна робота з точки зору його відновлення і врятування», - зазначив М.ТОМЕНКО, говорячи про палац у Вороновиці.

Водночас, на переконання М.ТОМЕНКА, і перший, і другий об’єкти є доволі перспективними для туру вихідного дня. Тому, за його словами, варто залучити державну владу до відновлення цих об’єктів. «Вінниччина може бути надзвичайно конкурентним і цікавим туристичним регіоном, однак до відновлення історичних об’єктів регіону варто залучити державу. Належне відтворення цих пам’яток не може зробити місцева влада. Це повинен бути лише держаний проект, до якого мають бути залучені скульптори, архітектори тощо», - підсумував він.

Загалом М.ТОМЕНКО відзначив, що на Вінниччині багато об’єктів, на жаль, не збереглися, та висловив думку про можливість створення такої своєрідної номінації, як «історичні героїчні пам’ятки». Зокрема, за його словами, фортеця Буша є легендарною фортецею, яка навіть описана у відомому творі Михайла Старицького «Оборона Буші». М.ТОМЕНКО зауважив, що на сьогоднішній день від колись славної фортеці залишився лише фундамент. «Можливо, варто відзначити і такі легендарні об’єкти, які, на жаль, не збереглися, але збереглася пам`ять про них, бо вони пов’язані з героїчною історією та подвигом українців», - сказав він. «Наше відвідування Вінниччини підказує, що, можливо, окрім традиційних семи замків, семи палаців та семи фортець, нам варто зафіксувати номінацію, до якої б увійшли сім героїчних історичних об’єктів, які є в історичній пам’яті, але які не збереглися. Це б давало можливість людям, які цікавляться українською історією приїхати і їх побачити», - додав М.ТОМЕНКО.

***Проект «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» стартував у 2010 році. Наразі в акції беруть участь 138 об’єктів. Під час прес-турів у червні-вересні 2010 року журналісти та експерти вже мали змогу побачити конкурсантів Хмельниччини, Чернігівщини, Волині, Рівненщини, Києва, Львівщини та Тернопільщини. Згідно з графіком проведення акції, навесні та влітку цього року відбудуться прес-тури в тих областях, які ще не мали змогу представити своїх номінантів. Це, зокрема, Крим, Одеська, Запорізька, Вінницька, Полтавська області. Півфіналістів акції буде визначено за результатами презентацій та опитування 100 експертів у галузі туризму, архітектури, історії і культури. Оголошення півфіналістів акції відбудеться у серпні поточного року. До їх числа увійде 7 кращих замків, 7 фортець, 7 палаців і 7 об’єктів, що потребують невідкладної допомоги від держави та інвестицій. Після оголошення 21 півфіналіста розпочнеться Інтернет-голосування у відкритому режимі на сайті www.7chudes.in.ua. Переможців буде визначено шляхом експертного та Інтернет-голосування (50/50). Церемонія нагородження переможців проходитиме у Києві 1 грудня 2011 року.

