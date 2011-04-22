«Реквієм» Брамса уперше прозвучав українською мовою

У Національній філармонії України вчора уперше прозвучав українською мовою «Реквієм» німецького композитора Йоганнеса Брамса.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, «Реквієм» виконав Київський симфонічний оркестр та хор, диригований Роджером МАКМЕРРІНОМ.

«Для нас велика честь представити один з найбільших шедеврів усіх часів. Оскільки композитор вважав за потрібне донести Добру звістку до свого народу рідною мовою, я гадаю, він не заперечував би проти виконання «Реквієму» українською», - розказав Р.МАКМЕРІН.

За його словами, зазвичай колектив виконує твори мовою оригіналів. Однак якщо необхідно донести до слухача усі смислові нюанси і відтінки твору, вони представляються у перекладі.

«Реквієм» переклала українською мовою Тетяна ОСТРОВСЬКА. На думку Р.МАКМЕРРІНА, її «точний поетичний переклад» «відповідає духові україномовної Біблії».

Сольні партії «Реквієма», виконувані у четвертій та п’ятій частинах твору, виконували Тетяна ГАНІНА (сопрано) та Павло БАРАНСЬКИЙ (баритон).

«Сам Бог заколисує нас у своїх руках та співає нам колискову», - прокоментував їх виконання Р.МАКМЕРІН.

Київський симфонічний оркестр існує вже 17 років. За цей час колектив, керований Роджером МАКМЕРРІНОМ, виконав цілу низку реквіємів, у тому числі, написаних Брамсом та Берліозом.

«Коли я приїхав до України у 1993 року, я почав виконувати різноманітні реквієми. Мене запитували: «Чому це вам захотілося виконувати таку сумну музику – у цих творах мова іде тільки про смерть?» Але я заперечив: тут мова іде про життя», - зазначив Р.МАКМЕРІН.

За словами диригента, саме тому на концерт він одягнув білий костюм.