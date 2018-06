Український режисер отримала Золоту пальмову гілку в Каннах

Український режисер Марина Врода отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі, повідомляє офіційний сайт Каннського фестивалю.

Головну нагороду в номінації "Найкращий короткометражний фільм" Врода отримала за стрічку "Крос".

П`ятнадцятихвилинний фільм "Крос" - це спогади автора про заняття з фізкультури.

Стрічка "Крос" є спільним проектом України та Франції. Зйомки проходили у вересні минулого року і тривали менше тижня. Зайняті лише непрофесійні актори. Бюджет стрічки - 3,5 тисячі євро. Як зазначила сама режисер, половину суми вона надала з власної кишені.

Марині Вроді - 29 років. Вона закінчила Національний університет імені Карпенка-Карого, факультет кінематографії, спеціалізація "Режисура художнього фільму". Її дипломна робота - короткометражка "Клятва", показана на кінофестивалі "Молодість". Крім цієї стрічки Врода зняла фільми "Сімейний портрет", "Дощ", "Прости".

Україна вдруге отримує нагороду у Каннах, нагадує Українська правда. Першим українцем, який здобув "Золоту пальмову гілку" був Ігор Стрембіцький. У 2005 році він отримав цю нагороду за короткометражку "Подорожні".

"Золоту пальмову гілку" 64-го Канського фестивалю одержав американський кінокласик Терренс Малік за "Древо життя", де коротко висловлюється не просто історія однієї сім`ї, але і вся історія всесвіту, передають з церемонії нагородження.

Малік відомий своєю нелюдимістю. На прес-конференцію з приводу прем`єри власної картини він не прийшов, а на всі питання відповідав, що зіграв головну роль Бред Пітт.

Канський кінофестиваль проходив цього року з 11 по 22 травня, головою журі був Роберт Де Ніро.

Гран-прі цього року отримали два режисери: Нурі Більге Джелайн (Nuri Bilge Ceylan) за фільм "Once Upon a Time in Anatolia", а також Жан-П`єр та Люк Дарденн (Jean-Pierre et Luc Dardenne) за фільм Le Gamin au vélo.

Приз за кращу жіночу роль отримала американська актриса Кірстен Данст (Kirsten Dunst) за участь у фільмі Ларса фон Трієра "Melancholia".

Фільм розповідає про молодят Жюстін та Майкла, які влаштовують розкішний прийом у домі сестри Жюстін для того, аби відсвяткувати своє весілля. Проте планета на ім`я Печаль уже наближається до Землі...

Приз за кращу чоловічу роль дістався французькому актору Жану Дюжардану (Jean Dujardin) за фільм "The Artist" Мішеля Хазанавічюса (Michel Hazavanicius).

Нагороду за кращий сценарій отримав режисер Жозеф Седар (Joseph Cedar) за фільм "Shulayim".

Приз за найкращу режисуру отримав Ніколас Віндінг Рефн (Nicolas Winding Refn) за фільм Drive. Режисер отримав премію із рук французької актриси та режисера Ніколь Гарсія (Nicole Garcia) і заявив: "Цей приз - велика честь для мене, адже кіно - це спосіб вираження для режисера".

Приз за найкращий сценарій отримав фільм "Примітка" режисера Йоссефа Седара (Ізраїль).