Маккартні зняв фільм про теракт 11 вересня

У пам’ять про загиблих 11 вересня 2001 року відомий музикант Пол Маккартні зняв документальний фільм.

Документальний фільм розповідає про особисті враження Маккартні від Нью-Йорка через годину після атак, зафіксованих ним ще у 2001 році. Також фільм торкнеться підготовки до меморіального концерту, в якому брав участь Маккартні і який відбувся через півроку після подій 11 вересня, пишуть znaki.fm.

У стрічку увійшли кадри з репетицій концерту, а також інтерв`ю, які Маккартні брав на вулицях Нью-Йорка незабаром після терактів. Також у фільмі з`являться Девід Боуї, Мік Джаггер, Білл Клінтон, Леонардо ДіКапріо, Стів Бушемі, Ерік Клептон, Шеріл Кроу, Харрісон Форд, Jay-Z, Біллі Джоел, Елтон Джон, Стелла Маккартні, Джордж Патакі і Кіт Річардс. Фільм називається The Love We Make і знятий на чорно-білу плівку.

Пола Маккартні атаки 11 вересня торкнулися безпосередньо — він прилетів в літаку до Нью-Йорка і приземлявся у точно той же час, коли захоплені терористами літаки атакували вежі Всесвітнього торгового центру. Надалі музикант допоміг організувати благодійний фестиваль під назвою Concert for the New York City. Режисером фільму виступив Альберт Мейслс, який заявив, що «Атаки 9/11 викликали таку кількість страждань, що неможливо уявити, як одна людина могла б допомогти тим, хто від них постраждав, віддати данину поваги пожежникам, поліцейським і рятувальникам, які загинули, рятуючи інших людей. Але у Пола є відповідь: музика і фільм, які покажуть, що насправді трапилося». Мейслс — заслужений режисер-документаліст, на рахунку якого класичні роботи у цьому жанрі, включаючи «Продавця» (Salesman) 1969 року.