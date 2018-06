У Києві виступить британський гурт Maybeshewill

16 вересня в Києві виступить британський гурт Maybeshewill, що грає інструментальний математичний рок.

Maybeshewill - інструментальний пост-рок з електронікою зі сходу Великобританії. Їх порівнюють із Mogwai, закоханими в арт-хаус, Sigur Rós і 65daysofstatic, які дійсно мали вплив на ранні роботи Maybeshewill.

Колектив видав кілька синглів, збірників і чотири повноцінних альбоми, реліз останнього з яких I Was Here For a Moment, Then I Was Gone відбувся цієї весни.

Maybeshewill - володарі титулу Найкращого андеграундного концерту-2010 музичного порталу Open.UA. Після дебютного виступу в українській столиці, об`їхавши Великобританію, Європу і Азію, гурт повертається до Києва, щоб презентувати новий, третій за рахунком, альбом - Sing the Word Hope in Four-Part Harmony.

"Ми виступали в Києві минулого року й це був один із найяскравіших концертів із тих, які ми коли-небудь грали! Приємно бачити багато захоплених людей, говорити з ними після шоу. Ми з нетерпінням чекаємо ще більше таких вражень цього разу. Крім того, виступ 16 вересня буде дуже відрізнятися від попереднього. Чим саме - секрет, але ви все побачите на власні очі!", - зазначив гітарист і засновник Maybeshewill Джон Хелпс.

Концерт Maybeshewill у Києві відбудеться 16 вересня 2011 року в клубі Xlib (вул. Фрунзе, 12, м. Контрактова площа).



Корреспондент.net