У листопаді вийде посмертний альбом Майкла Джексона
Перероблені версії найгучніших хітів
21 листопада вийде посмертний альбом Майкла Джексона Immortal. До нього буде включено перероблені версії деяких найгучніших хітів співака.
Альбом охоплюватиме альтернативну версію хіта гурту Jackson 5 ABC, попурі із синглів Джексона, які займали перші рядки хіт-парадів, мешапів і They Don`t Really Care About Us у виконанні хору, повідомила Epic Records.
Immortal також став саундтреком до нової феєрії Cirque du Soleil за мотивами життя Майкла Джексона The Immortal World Tour, світова прем`єра якого відбулася в неділю.
Джексон помер у червні 2009 року, залишивши багату музичну спадщину. Музичний дизайнер Кевін Антунес переробив деякі сингли співака.
"Спадщина Майкла як найбільшого артиста нашого часу надихає", - заявив Антунес, додавши, що альбом "було створено з любов`ю і повагою до музики Майкла, його родини і мільйонів шанувальників по всьому світу".
Нагадаємо, що Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя. За даними слідства, смерть поп-ідола настала від передозування сильнодіючими препаратами, зокрема, анестетиком пропофолом.
У ці дні в Лос-Анджелесі триває суд над особистим лікарем Джексона Конрадом Мюрреєм - його звинувачують у ненавмисному вбивстві Майкла Джексона. Підсудний провини не визнає.
Reuters