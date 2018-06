Організатори відкриття "Олімпійського" пошкодували, що запросили Шакіру

Організатори церемонії відкриття НСК "Олімпійський" шкодували, що запросили співачку Шакіру - за місяць до відкриття зірці не сподобалося розташування сцени, через що довелося переробляти конструкцію концертного майданчика.

Як розповів газеті "Сегодня" режисер шоу Олексій Батьковський, кандидатуру Шакіри розглядали не відразу. Спочатку хотіли запросити Енріке Іглесіаса, гурти Red Hot Chili Peppers або Black Eyed Peas, проте їх не влаштували гонорари і дата виступу.

"Тому ми вирішили, що символічно буде запросити співачку, яка закривала ЧС з футболку - Шакіру. Хоча потім дуже пошкодували. Шакіра зіпсувала нам усі плани - за місяць до відкриття сказала, що не вийде на сцену, яка спочатку планувалася ближче до центру стадіону, їй, мовляв, треба, щоб вона була в глибині. Довелося вбивати кілька секторів і переробляти конструкцію. На жаль, знайти Шакірі заміну за такий короткий термін було неможливо. А запросити світову зірку потрібно було обов`язково, адже про наше шоу повинен був почути весь світ , - розповів Батьковський.

Колумбійська поп-діва Шакіра прилетіла до Києва напередодні концерту. Перед виступом побувала на генеральній репетиції, однак не розспівувалася, а лише оглянула сцену, і тут же виїхала до 5-зіркового готелю в центрі Києва, звідки не виходила до самого концерту.

На саму церемонію приїхала за 15 хвилин до свого виступу.

"Перед її приїздом за сценою зробили кільце охорони, - розповіли газеті організатори шоу. - Вона вистрибнула з машини з охоронцем - і попрямувала тут же до сцени, минаючи гримерку, і на ходу скидаючи плащ. Хоча для артистів за лаштунки пригнали трейлери - спеціальні гримерки на колесах, де вони готувалися до виступу".

Виступала колумбійка в золотистому топі і чорних шкіряних легінсах, вийти на сцену босоніж наважилася лише під одну пісню. Пісні не всі виконувала наживо, зазначає видання.

Під час однієї з пісень балетом Шакірі послужили кілька глядачок - співачка запросила їх на сцену, повчила танцю живота і навіть пообіймалася з дівчатами.

За 40 хвилин концерту Шакіра виконала свої найвідоміші хіти "Whenever wherever", "Loca", "She Wolf", "La Tortura", грала на губній гармошці і дякувала публіці російською мовою.

У скільки обійшлося організаторам виступ заморської зірки, не повідомляється, однак, як зазначають ЗМІ, гонорар Шакіри, як правило, становить близько 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, реконструйований НСК "Олімпійський" був урочисто відкритий 8 жовтня. У святковій двогодинній програмі відкриття головної арени країни взяли участь 2500 волонтерів, а також понад 500 артистів з усього світу.

ТСН