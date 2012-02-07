Україна поїде на Берлінале з довідником про українське кіно

Українська делегація на Берлінському кінофестивалі представить довідник з українського кіно Ukrainian Film Guide.

Про це в рамках прес-конференції повідомила голова Державної агенції з питань кіно Катерина Копилова.

– Працюючи з українським кіно, ми зіткнулися з проблемою відсутності будь-якої аналітики чи статистики в кінематографічній сфері, – стверджує Копилова. – Тому створення книги, що об’єднала б у собі всі компоненти українського кіно, було просто необхідним.

Довідник включив у себе кінопродукти, зняті Україною та в ко-продукції з Україною: 14 повнометражних фільмів, 12 короткометражок, 15 документальних стрічок, 3 анімаційні фільми, а також інформацію про кінопроект, що мають з’явитися у світ протягом 2012 року. Крім того, окремий розділ у довіднику отримала інформація про найбільші українські продакшн та пост-продакшн студії, дистриб’юторські компанії і кіноінституції.

– В українському кінематографі багато гетто – всі щось роблять по своїх кутках, не повідомляючи про це інших. Під час роботи над довідником велике здивування у нас викликав той факт, що в Україні за 2011 рік знято 14 повнометражних стрічок, – розповідає менеджер проекту Ukrainian Film Guide Денис Іванов. – Ми плануємо презентувати довідник не лише в Берліні, а також у Каннах і на Московському МКФ. Він має дати уявлення про український кіноідустрію не лише самій Україні чи Європі, а всьому світу.

За словами Іванова, крім довідника, в українському павільйоні на Берлінале буде представлено нарізку з українських стрічок 2011 року та 2012 року, а також делегацією заплановано низку робочих зустрічей щодо пожвавлення українсько-європейського кінопроцесу.

На сьогодні довідник видано лише англійською мовою, але вже за два-три тижні очікується вихід Ukrainian Film Guide і в українському варіанті. Творці довідника планують розповсюдити його українськими профільними закладами освіти.

За інформацією Державної агенції з питань кіно, українці почали частіше ходити в кіно: за статистикою дистриб’юторів, за минулий рік аудиторія зросла майже на 14%, а український бокс-офіс склав 90 млн. доларів. Побільшало також кіномайданчиків: протягом 2011-го року з’явилося шість нових кінотеатрів. Усього на даний момент в Україні налічується 370 екранів.