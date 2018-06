Сьогодні відкривається міжнародний кінофестиваль Берлінале

Берлінський міжнародний фестиваль відкриється в четвер історичною драмою Бенуа Жако Прощай, моя королево (Les Adieux a la reine), де Діана Крюгер грає королеву Марію-Антуанетту, а Леа Сейду з Безславних виродків і Місія нездійсненна: протокол фантом - її фрейліну, повідомляє офіційний сайт Берлінале.

Фестиваль триватиме з 9 по 19 лютого, але призерів - володарів Золотого ведмедя за найкращий фільм, шести Срібних ведмедів - за режисуру, акторську гру, роботу художника і сценарій, - а також призу імені Альфреда Бауера за нові перспективи в кіномистецтві назвуть уже ввечері 18-го.

Долю нагород визначить журі під головуванням британського режисера Майка Лі, в яке увійшли також французький режисер Франсуа Озон, актриса Шарлотта Генсбур, нідерландський фотограф і режисер Антон Корбайн, торішній переможець, нині - претендент на Оскара, іранець Асгар Фархаді, німецька актриса Барбара Сукова, голлівудський актор Джейк Джилленхол і алжирський письменник Буалем Сансал.

Серед 18 конкурсантів одним з найцікавіших обіцяє бути Бранець (Captive) філіппінця Брильянте Мендоси, де група ісламістських терористів захоплює групу заручників - туристів і християнських місіонерів, в тому числі, героїню Ізабель Юппер.

За Росію відповідає не режисер, а продюсер: Олександр Роднянський привезе до Берліна Біллі Боба Торнтона і його Машину Джейн Менсфілд (Jayne Mansfield`s Car), де блискучий акторський склад розігрує драму про протистояння двох сімейних кланів - американського (на чолі з Робертом Дювалем) і британського (на чолі з Джоном Хертом). Дія відбувається на американському Півдні у 1969 році.

Італійські класики похилих років, брати Вітторіо і Паоло Тавіані (Paolo Taviani, Vittorio Taviani), які отримали Золоту пальмову гілку в Каннах за Батька-господаря (Padre padrone, 1977) і гран-прі каннського журі за Ніч святого Лаврентія "(Notte di San Lorenzo , 1982), привезуть до Берліна напівдокументальну історію під назвою Цезар повинен померти (Cesare deve morire), зняту в римській в`язниці Ребіббія (Rebibbia) серед довічних ув`язнених. Ця картина римується з представленим поза конкурсом телевізійним проектом Вернера Херцога Смертники (Death Row).

У сенегальського режисера Алена Гоміса у фільмі Сьогодні (Ahujourd`hui) теж йдеться про смерть, точніше, про останній день життя героя, коли він згадує все, що з ним сталося, від самого народження.

Головна героїня Табу (Tabu) португальця Мігеля Гомеша, (Обличчя, якого ти заслуговуєш, Наш улюблений місяць серпень) - лісабонська стара зі складним характером, чия смерть дає її африканській служниці і сусідці по майданчику можливість дізнатися дещо про її бурхливе африканське минуле.

Заодно в картині обігрується напівзабута кінокласика, а саме - Табу Фрідріха Вільгельма Мурнау.

Улюблений європейськими критиками німецький режисер Крістіан Петцольд (Йелла, Привиди) покаже Барбару (Barbara) з Ніною Хосс (Nina Hoss) у головній ролі: його дія відбувається в Східній Німеччині наприкінці 1970-х, а головна героїня - лікар, заслана в глуху провінцію за бажання емігрувати.

Грек Спірос Статулопулос, який народився в Салоніках, навчався в Лос-Анджелесі, живе в Колумбії і дебютував у Канні, представить у Берліні фільм Метеора (Meteora), в якому йдеться про ченця, котрий захопився черницею з сусіднього монастиря і намагається налагодити з нею комунікацію за допомогою дзеркал і сонячних зайчиків.

В останній момент в конкурс додався китайський епос Ван Цюаньаня Долина Білого оленя (White Deer Plain), про дві сім`ї, ворогуючі на тлі краху імперії, Другої світової війни і приходу до влади маоїстів. Роман, за яким Ван Цюаньань знімав свій фільм, довгий час був в Китаї заборонений за надмірно відверті сексуальні сцени.

До речі, поза конкурсом в основній програмі буде ще один китайський епос - Квіти війни (The Flowers Of War) Чжана Імоу з Крістіаном Бейлом.

Серед інших позаконкурсних прем`єр - кіноексперимент театрального режисера Деклана Доннеллана і сценографа Ніка Ормерода Милий друг (Bel Ami), де відомий за Сутінками Роберт Паттінсон грає персонажа Мопассана, а акомпанують йому Ума Турман, Крістін Скотт Томас і Крістіна Річчі.

Інтерес у критиків заздалегідь викликає розпочата Стівеном Далдрі екранізація роману Джонатана Сафрана Фойєра Моторошно голосно і вкрай близько (Extremely Loud And Incredibly Close) з Томом Хенксом і Сандрою Буллок.

Спеціального показу удостояться Нокаут (Haywire) Стівена Содерберга, що вже виходив у прокат, і режисерський дебют колишньої дружини Біллі Боба Торнтона Анджеліни Джолі: у фільму В краю крові і меду (In the Land of Blood and Honey), що спровокував великий скандал, в Берліні буде європейська прем`єра.

Раніше повідомлялося, що на 62-му Берлінському міжнародному кінофестивалі відбудеться презентація української кіноіндустрії.

