Француз написав у Чорнобильській зоні книжку віршів

У національному музеї “Чорнобиль” презентували книжку поезій французького художника і поета Себастяна Боке “Опромінення майбутнім” (видавництво “Неопалима купина”). До неї ввійшли вірші, написані в той час, коли Боке перебував у Чорнобильській зоні, працюючи на мистецькій резиденції у Володарці.

Книжка вийшла двомовною: поряд із французьким оригіналом розташовано переклади Любові Дзядик, Андрія Малюка та Сергія Огородника. Вірші Боке справляють враження медитативних, але жвавих, із досить вигадливою образністю та асоціативними іграми. Також у них час від часу проглядає характерний колорит українських вражень і дух спустошеної катастрофою землі.

Перекладач Андрій Малюк сподівається, що вихід “Опромінення майбутнім” - лише початок активної співпраці молодих українських і французьких поетів, перекладачів.

Наступного року ми хочемо видати українсько-французьку поетичну антологію, вже працюємо над перекладами. Зокрема, французькою мають з`явитися твори Павла Коробчука, Богдана-Олега Горобчука та інших поетів-”двотисячників”.

Окрім поезії, кияни та гості міста можуть ознайомитись із графікою Себастяна Боке, заради створення якої він, власне, й опинився у Зоні. Виставка “Безликі” демонструється до 4 квітня у Музеї гетьманства.