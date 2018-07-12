Джонні Депп замінив ще одну літеру в тату на честь Ембер Херд

Виправивши колись тату, зроблене на честь Вайнони Райдер, актор не виніс урок, і тепер виправляє тату, зроблене на честь Ембер Херд.

55-річний голлівудський актор Джонні Депп вирішив ще раз змінити татуювання на руці з прізвиськом екс-дружини Ембер Херд. Ще під час стосунків з нею він набив слово "SLIM", яке перекладається, як "худишка".

Як передає ТСН, під час шлюборозлучного процесу Джонні вирішив змінити напис "SLIM" на "SCUM", що в перекладі означає "мерзота". Але на цьому скандальний актор не зупинився.

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Перебивши всього лише одну літеру, актор змінив слово "мерзота" на "обман" - SCAM. Причому літеру "А" він зробив у вигляді символу анархії. Фото з новим тату виклав на своїй сторінці Instagram колега Деппа за гуртом Hollywood Vampires Томмі Хенріксен.

Слід зазначити, що у Деппа також є тату "Wino Forever" ("вино назавжди"), яке спочатку було "Winona Forever" на честь Вайнони Райдер.

Ембер і Депп одружилися в лютому 2015 року, а у травні 2016 року 32-річна акторка подала на розлучення, звинувативши чоловіка в фізичному насильстві і словесних образах. Скандальне розлучення завершилося тільки в січні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Херд, у минулому якої роман ще з Ілоном Маском, розповіла про свої стосунки з дівчиною.