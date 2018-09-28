Це новий відеохіт: чоловік приманив десятки єнотів грою на флейті у лісі
16:04, 28 вересня 2018Курйози
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ЗМІ зазначають, що чоловік живе поряд з цим лісом і часто влаштовує концерти для тварин.
Тварини насолоджувалися музикою / metro.co.uk
У США в лісі Башер Стейт поблизу Нью-Йорка чоловік влаштував концерт, зігравши на флейті для єнотів.
Відео стало популярним у мережі, на ньому видно, як до флейтиста нібито на звук інструмента з лісу виходять єноти.
Зазначається, що чоловік зібрав навколо себе понад 20 тварин. Користувачі мережі не відкидають, що він міг приманити їх і їжею.
Раніше в американському місті Сен-Пол, штат Міннесота, єнот забрався по стіні на 23-й поверх хмарочоса, як "людина-павук". За переміщенням тварини і рятувальною операцією стежили мільйони людей.
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