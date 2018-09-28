этот материал доступен на русском

Це новий відеохіт: чоловік приманив десятки єнотів грою на флейті у лісі

16:04, 28 вересня 2018
Курйози
2272 0
Тварини насолоджувалися музикою / metro.co.uk

Відео стало популярним у мережі, на ньому видно, як до флейтиста нібито на звук інструмента з лісу виходять єноти.

Зазначається, що чоловік зібрав навколо себе понад 20 тварин. Користувачі мережі не відкидають, що він міг приманити їх і їжею.

Раніше в американському місті Сен-Пол, штат Міннесота, єнот забрався по стіні на 23-й поверх хмарочоса, як "людина-павук". За переміщенням тварини і рятувальною операцією стежили мільйони людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #єнот