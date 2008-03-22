У водах Антарктиди знайшли гігантських медуз і павуків

Команда учених з різних країн виявила у водах моря Росса біля Антарктиди гігантських представників декількох видів океанічної фауни, повідомляє АР.

Зокрема, дослідникам вдалося виявити гігантських морських павуків, медуз зы щупальцями чотириметрової довжини, а також морських зірок діаметром 60 сантиметрів. Крім того, як повідомляють учасники експедиції, вони виявили на дні океану цілі "поля", заселені морськими ліліями.

Всього ж, за інформацією агентства, в ході 50-денної дослідницької експедиції учені зібрали більше 30 тисяч зразків, сотні з яких можуть виявитися представниками нового вигляду.

На думку вчених, гігантські розміри деяких представників океанічної фауни можуть бути пов`язані з низькими температурами, відсутністю хижаків, високим рівнем змісту кисню у воді а також високою тривалістю життя.

Експедиція в море Росса, у якій взяли участь 26 учених і 18 членів екіпажа, проводилася в рамках програми "Міжнародний полярний рік". Це перша великомасштабна дослідницька операція в цьому районі.

Лента.ру