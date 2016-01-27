Віце-президента Microsoft викрили у використанні продукції конкурентів

Як передає "Лента.ру", це з'ясувалося завдяки повідомленню в його "Твіттері", опублікованому 26 січня з японського міста Кіото з допомогою iPhone.

Один з користувачів соцмережі поцікавився у Бельфіоре, смартфон якого покоління він вибрав. Віце-президент Microsoft в свою чергу відповів, що знімок був зроблений на компактну камеру Sony RX-100, після чого він був відправлений на iPhone.

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У своє виправдання він заявив, що йому необхідно бути в курсі переваг та недоліків продукції конкурентів.

Бельфіоре очолює підрозділ, що розробляє мобільну версію операційної системи Windows Phone. Зазначається, що на даний момент він знаходиться в багатомісячній відпустці.