Учений став володарем Шнобелівської премії, довівши, що кішки – це рідина

Шнобелівські премії, що присуджуються за найбезглуздіші наукові досягнення та нестандартні ідеї, вручили у четвер в США. 27-а щорічна церемонія нагородження пройшла в Гарвардському університеті (штат Массачусетс), передає ТАСС.

Шнобелівська премія миру дісталася швейцарській групі вчених під керівництвом доктора Майло П'юена з Цюрихського університету. Вони довели, що гра на музичному духовому інструменті австралійських аборигенів діджеріду допомагає позбутися хропіння й сприяє комфортному сну. За словами П'юена, це можна пояснити тим, що гра на діджеріду значно зміцнює верхні дихальні шляхи.

Премії з фізики удостоївся Марк-Антуан Фардін, який довів, що кішки - це рідина. У своєму дослідженні він пояснив, що в рідкому стані речовина займає певний об'єм і приймає форму посудини, в якій перебуває, пояснивши, таким чином, свою теорію про котів.

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Премію з економіки отримали австралійці Меттью Роклофф і Ненсі Грір, які з'ясували, що гравці в казино схильні робити більш високі ставки після того, як потримають у руках крокодила або будь-яку іншу небезпечну тварину. За їхніми словами, мозок у такому випадку помилково сприймає нервове збудження від усвідомлення того, що людина тримає хижака, як сигнал, який свідчить, що гравцеві щастить і він може розраховувати на великий виграш.

Премії в анатомії удостоївся британець Джеймс Хіткоут, з'ясував, що після досягнення 30 років вуха людини починають збільшуватися в розмірах приблизно на 2 мм кожне десятиліття.

Нагороди також отримали французькі нейробіологи, довели, що в мозку у деяких людей існує особлива ділянка, яка викликає огиду до запаху і смаку сиру. Крім того, Шнобелівську премію отримали італійські вчені, які з'ясували, що багато ідентичних близнюків не можуть розрізнити один одного на фотографіях.

Ця нагорода, названа також Антинобелівською премією, вручається "за досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім задуматися". Вона була заснована в 1991 році журналом "Аннали неймовірних досліджень". З 1999-го премія вручається в 10 галузях, частина номінацій збігається з Нобелівськими. Нагороди переможці зазвичай отримують з рук нобелівських лауреатів різних років.