У Криму врятовано 18 київських школярів

У Криму альпіністами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятовані 18 київських школярів і двоє дорослих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, зокрема, вчора о 22.15 поблизу кримського селища Щебетівка, в районі гори Іч-Кідак, туристичний загін із 2 дорослих і 18 київських школярів зупинився на відпочинок. Внаслідок різкого погіршення погодних умов: пішов дощ із мокрим снігом і різко знизилася температура повітря, керівник цієї групи мобільним телефоном звернувся за допомогою до МНС. Негайно був організований пошук дітей.

О 00.20 4 листопада потерпілі були знайдені альпіністами у задовільному стані. О 03.20 „мандрівники” доставлені Феодосії.