Треба гнучкість з обох сторін: Мелоні відповіла, чи дійсно підтримала позицію Орбана

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримує позицію угорського премʼєра Віктора Орбана щодо України. Її слова після засідання Європейської ради передає Adnkronos.

Вона зокрема зазначила, що більшість часу Європейська рада обговорювала розблокування Угорщиною кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро. Водночас вона назвала інтерпритацію її слів щодо позиції Орбана, яка зʼявилася в медіа, "дивною".

"Я натрапила на дещо дивні інтерпретації моїх слів, тому з радістю поділюся з вами тим, що я сказала. Я вважаю, що ситуацію можна вирішити. Я вважаю, що для її вирішення необхідна гнучкість з обох сторін. Отже, з одного боку, на мій погляд, необхідне відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а з іншого – 90 мільярдів будуть автоматично розблоковані", – заявила Мелоні.

Що цьому передувало

Раніше видання Politico повідомило, що під час засідання Євроради Джорджа Мелоні нібито підтримала угорського премʼєра Віктора Орбана щодо його рішення блокувати допомогу України, допоки не запрацює нафтопровід "Дружба". Зокрема журналісти цитують одного з дипломатів, який передав її слова про те, що позиція Орбана "нормальна", тому що "все змінюється" і що "якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла".

Блокування допомоги Україні

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС терміново розблокувати пакет на 90 млрд євро, навіть попри позицію окремих держав. Він зокрема заявив, що союз не повинен "зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу", яка блокує це рішення.

Водночас Bloomberg раніше повідомляло, що Україна може не отримати новий транш від МФВ на 8,1 мільярда доларів. Причиною цьому є зволіканні народних депутатів із ухваленням законів, необхідних для розблокування фінансування.

