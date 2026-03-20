АЗС в день старту кешбеку на пальне засмутили новими цінниками: скільки коштує бензин

Середня вартість дизельного пального в останній робочий день тижня зросла на понад 2 гривні за літр.

Середня вартість палива на АЗС в останній робочий день тижня та перший день роботи програми "Національний кешбек" на пальне продовжила зростання. Найбільше 20 березня подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість бензину марки А-95 20 березня зросла на 97 копійок за літр, досягнувши позначки 71,46 грн/л. Середня вартість дизельного пального в останній робочий день тижня перевищила 80 гривень. Дизель, у середньому, на стелах АЗС подорожчав на 2,09 грн - до 81,25 грн/л. Автогаз же 20 березня додав ще 80 копійок. Таким чином, середня вартість цього палива на заправках сягнула 44,92 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином в останній робочий день тижня можна заправитися на АЗС "Дніпронафта". Середня вартість 95-го тут 67,99 грн/літр. Найдорожчий 95-й на АЗС мереж ОККО та WOG – 74, 99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 72,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 73,19 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,79 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним пальним свого "залізного коня" у п’ятницю можна нагодувати у мережі U.GO, де середня ціна становить 74,90 грн/л. Найдорожче дизелем сьогодні заправляють у мережах ОККО та WOG. Середня ціна дизельного пального в обох мережах - 84,99 грн/л

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 82,90 грн/л;

"Укрнафта" - 77,99 грн/л;

SOCAR - 82,85 грн/л;

KLO - 84,39 грн/л;

БРСМ-Нафта - 77,94 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше 20 березня газом можна заправитися у мережі АЗС U.GO. Тут середня вартість автогазу становить 41,90 грн/л. Найдорожчий автогаз у п’ятницю у мережі ОККО, де, у середньому, заправляють по 46,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 45,50 грн/л;

"Укрнафта" - 42,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO – 46,70 грн/л;

БРСМ-Нафта - 42,84 грн/л.

WOG – 46,98 грн/л.

Ціни на пальне та війна в Ірані - останні новини

Через війну на Близькому Сході та триваюче фактичне блокування стратегічно важливої Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли, у порівнянні з кінцем лютого 2026 року. Вартість нафти марки Brent зранку 20 березня перевищувала 105 доларів за барель.

На тлі подорожчання нафти у порівнянні з кінцем лютого 2026 року та ф’ючерсів на газойль в Україні продовжує дорожчати паливо на АЗС. Зокрема, 19 березня середня вартість автогазу перевищила 44 грн/літр.

Від сьогодні запрацював кешбек на пальне в межах "Національного кешбеку". З 20 березня та до 1 травня українці мають можливість заправлятись на АЗС та отримувати до 15% кешбеку.

Вас також можуть зацікавити новини: