Dove влипла в расистський скандал: показала рекламу, в якій темношкіра жінка перетворюється на білу (фото)

Рекламу, яку споживачі очікувано назвали расистською, компанія Dove опублікувала на своїй сторінці в Facebook. В ній темношкіра дівчина знімає із себе одяг й перетворюється на білу.

Можливо, рекламу й не прийняли б за образливу, тільки компанія так прорекламувала мило, передає Medialeaks.

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Тільки після публікації відмивати репутацію довелося вже самому виробнику. Після того, як на рекламу звернула увагу відома візажистка Найтемуа, клієнти завалили компанію гнівними повідомленнями й довелося виправдовуватися, мовляв, ви не так зрозуміли рекламу. Вибачення Dove попросила у своєму офіційному акаунті в Twitter: "Сенс картинки, яку ми розмістили у Facebook, — в однаковому відношенні до жінок зі шкірою різного кольору, але його сприйняли неправильно. Нам дуже шкода, якщо це когось образило".

Однак підписники не дуже повірили у щирість компанії. Виправдання не прокатали.

Як пише Independent, люди не просто так не повірили у щирість компанії. Справа в тому, що раніше Dove вже попадалася на рекламі зі схожим неоднозначним контекстом. Минулого разу компанії теж довелося вибачатися, й виправдання було схожим. Dove говорила, що всі три жінки покликані показати перевагу продукції і ніякого расизму тут немає.