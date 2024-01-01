Мовчання - одна з тих речей, якою ми часто нехтуємо, а дарма.

Стара приказка, що має, імовірно, ще давноримське походження, стверджує: мовчання – це золото. Українці мають власне прислів’я схожого змісту: хто мовчить – той двох навчить.

Ця народна мудрість свідчить, що розмова, хоча і є найважливішим інструментом спілкування, іноді може більше нашкодити, аніж принести користі. Публіцист Міа Чжан на сторінках видання Hack Spirit зібрала 9 типових ситуацій, в яких справді краще замовкнути, аніж щось говорити.

1) Під час гострих суперечок

Ми всі там були. Охоплені гарячою суперечкою, пристрасті розгоряються, голоси підвищуються. Це моменти, коли виникає спокуса випустити все і сказати все, що спадає на думку.

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Але повірте, саме в таких ситуаціях тиша може стати вашим найкращим другом. Суперечки, викликані сильними емоціями, рідко приводять до продуктивних результатів. Натомість вони можуть перерости у розрив стосунків, якщо такі є, та у тривалу ворожнечу.

Вибір мовчання не означає, що ви погоджуєтеся з поразкою. Це означає, що ви вирішуєте не загострювати ситуацію далі, даючи обом сторонам деякий час, щоб охолонути та переглянути проблему на холодну голову.

2) Коли ви не повністю поінформовані

Міа Чжан наводить таку ситуацію із власного досвіду, коли вона приєдналася до проекту всередині роботи і дуже хотіла зробити свій внесок. Але не була достатньо поінформовано про попередні етапи роботи.

"Не до кінця розуміючи всі деталі, я випалила деякі ідеї. У кімнаті затихло. Виявляється, ті пропозиції, які я зробила, уже були обговорені та відхилені ще до того, як я приєдналася до команди. Мені було соромно, і я впевнена, що мій авторитет постраждав того дня", – згадує публіцист.

Тож висновок, який можна зробити з цього прикладу: набагато краще слухати, вчитися, а потім робити свій внесок, коли ви повністю розумієте ситуацію.

3) Коли слухати важливіше

У розмові, особливо коли хтось інший ділиться особистим досвідом або висловлює свої почуття, важливо мовчати й справді слухати. Роблячи так, ви не тільки виявляєте повагу до мовця, але й засвоюєте більше інформації, сприяючи кращому розумінню та співпереживанню.

4) Коли ви перебуваєте в присутності горя

Коли людина, яка нам дорога, переживає це, ми часто відчуваємо потребу сказати щось, будь-що, щоб полегшити її біль. Але, чесно кажучи, на такі моменти не завжди є слова.

Іноді все, що потрібно сумній людині, — щоб хтось був поруч із нею, розділяючи її тишу. Спроба заповнити тишу банальністю чи порадою часто може виглядати нещиро чи навіть зневажливо до їхнього болю.

Натомість ваша мовчазна присутність може запропонувати їм затишний простір для сумування та відчуття розуміння без тиску необхідності відповідати чи пояснювати свої почуття.

5) Коли час не підходить

У вас може бути ідеальна відповідь, найпроникливіший коментар або найсмішніший жарт, але якщо час не підходить, краще притримати язика.

Подумайте про ситуацію, коли хтось висловлює серйозну стурбованість або висловлює розчарування. Можливо, це не найкращий час підняти настрій жартом або підняти не пов’язану тему.

Якщо ви не впевнені, чи добре сприймуть ваші слова, краще промовчати, доки не підійде час.

6) Коли хтось інший потребує уваги

Життя наповнене моментами тріумфу та свята. Випускний, підвищення, заручини – список можна продовжувати. Саме в цей час ми часто відчуваємо потребу поділитися власним досвідом або порадою.

Але іноді найсердечнішим є просто відійти назад і дозволити людині в центрі уваги насолодитися своїм моментом. Ваша роль у ці моменти — слухати, святкувати та цінувати їхній успіх.

7) Коли слова можуть завдати більше шкоди, ніж користі

Міа Чжан наводить, як приклад, ситуацію з власного досвіду. Її подруга переживала важкий розрив, тож Міа намагалася допомогти порадами на основі власного досвіду, але в підсумку ще більше засмутила подругу.

"Тоді я зрозуміла, що іноді, навіть з найкращих намірів, наші слова можуть завдати більше шкоди, ніж користі. У складних і делікатних ситуаціях часто краще вислухати, а не дати непрохану пораду", – зауважила вона.

8) Коли потрібно поміркувати

Життя може бути швидким і хаотичним, і ми часто відчуваємо потребу негайно реагувати, мати всі відповіді. Але іноді найкраще, що ви можете зробити, це зробити крок назад і взяти паузу для роздумів.

Миттєві реакції не завжди є найкращими. Дайте собі дозвіл помовчати й подумати.

9) Коли мовчання є найбільш шанобливою реакцією

Під час хвилини мовчання в пам’ять, коли хтось ділиться глибоко особистою історією, або просто коли слова не виправдані серйозністю ситуації – мовчання може висловити вашу повагу сильніше, ніж будь-які слова.

Ніколи не недооцінюйте силу шанобливого мовчання.

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