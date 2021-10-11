Харківський депутат міськради від партії "Опозиційна платформа - за життя" Джавід Саїд не приховує свого хобі - політик любить екзотичних тварин та має справжнього африканського лева. Проте коли він похизувався хижаком, який сидів в його авто, українці відреагували негативно.
Джавід показав лева у машині на відео на своїй сторінці в Instagram.
Депутат похизувався величезним хижаком, який сидів на пасажирському кріслі у салоні його авто. Лев облизував йому голову та клав свою величезну лапу на Джавіда. Також політик зняв, як тварина визирає з вікна розкішного авто.
Користувачі мережі вважають, що депутат посадив лева у машину не просто для фото. Джавід міг "ганяти" Харковом з небезпечною твариною у салоні. Якщо це так, то ці дії наражали на небезпеку величезну кількість людей. По-перше, лев у будь-який момент може відвернути увагу депутата та стати причиною ДТП. По-друге, тварина може вибігти з салону та напасти на перехожих.
Читайте такожНа популярному українському курорті п'яний депутат збив пішохода й намагався втекти з місця ДТП (фото, відео)Відео з левом депутата вже поширилося у соціальних мережах. Користувачі засуджують вчинок Джавіда, який тримає у себе вдома хижу тварину. До речі, лева звуть "Красунчиком", йому вже 4,5 роки.
"З жиру біситься", "Потім зіжре його, і правильно зробить", "Звідки в нього такі гроші?!", "Ідуть в політику, аби життя своє налагоджувати", "Це відео з найбіднішої та надкорумпованої країни у Європи", - українці видали в адресу депутату свіженьку порцію хейту.
Сам Джавід декілька років тому навіть задекларував лева. Депутат каже, що він дуже любить тварину та докладає багато зусиль, аби хижак добре себе почував в умовах неволі.
Раніше УНІАН вже повідомляв про власницю манікюрного салону, яка вирішила отримати посаду віце-прем'єра. Жінка чесно задекларувала сумки Chanel, прикраси Cartier та безліч одягу на мільйони гривень.
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