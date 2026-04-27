Найбільше у світі родовище літію виявили під супервулканом у США

Під стародавнім вулканічним кратером на кордоні американських штатів Невада та Орегон ховається величезне родовище глини з високим вмістом літію. Вчені вважають, що це непримітне джерело може містити достатньо літію, щоб на десятиліття визначити динаміку світового ринку акумуляторів.

Видання earth пише, що нове дослідження показує, що кальдера Макдерміт може містити від 20 до 40 мільйонів метричних тонн літію, що, ймовірно, робить це родовище найбільшим з усіх виявлених на сьогоднішній день.

Якщо виходити з недавньої середньої контрактної ціни на карбонат літію в США, що становить близько 37 000 доларів за тонну, це родовище можна оцінити майже в 1,5 трильйона доларів.

У зоні, багатій на літій, у Текер-Пас іліт – багата на калій глина, яка міцно утримує літій – утворює смугу товщиною близько 100 футів. Аналізи показують, що ця глина може містити близько 1,3–2,4% літію за вагою, що приблизно в два рази більше, ніж у типових глинистих відкладеннях.

При цьому шар високоякісного іліту знаходиться близько до поверхні, що робить можливим видобуток відкритим способом. За словами Томаса Р. Бенсона, геолога з Lithium Americas Corporation, дослідники повідомили про концентрацію літію, що досягає близько 1% за вагою.

Чому це родовище літію має значення

Сьогодні літій найбільш відомий як "серце" літій-іонного акумулятора – перезаряджуваної батареї, в якій іони літію переміщуються між двома електродами. Ці акумулятори живлять телефони, ноутбуки, електромобілі та накопичувальні батареї, які врівноважують вітрову та сонячну енергію в енергосистемі.

Зазначається, що до 2040 року світовий попит на літій може сягнути одного мільйона тонн на рік, що у вісім разів перевищує обсяг видобутку у 2022 році.

