У Маріуполі по проспекту Будівельників закінчуються роботи з укладання тротуару і велодоріжки.
Місцеве видання mrpl.city пише, що в районі будинку №86 склалася проблемна ситуація: дві бригади робітників, що рухалися назустріч одна до одної, виділили місце під велодоріжку на різних частинах тротуару: одна – з боку проїжджої частини, інша – з боку житлового сектора.
Фото оказії опублікували користувачі Facebook. У соцмережі жартують, що в обох бригад було завдання облаштувати велодоріжку праворуч від тротуару. Крім того, коментатори обурені, що велодоріжку зробили з тротуарної плитки, а не заасфальтували.
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Як зазначають місцеві ЗМІ, об'єкт не прийняли в експлуатацію. За словами директора "Маріупольавтодору" Сергія Остапенка, підрядник обіцяв все виправити і облаштувати нову велодоріжку. Він назвав інцидент "помилкою проектування".
«Ми побачили, що з магазину люди будуть виходити на велодоріжку, а це небезпечно. Для того, щоб максимально убезпечити людей, ми з підрядником вирішили внести корективи», - пояснив Остапенко.
За словами Остапенка, підрядники погодилися все виконати своїм коштом найближчим часом.
Наразі працівники "Маріупольавтодору" виправляти ситуацію і перекладають доріжку по довжині усього тротуару з боку проїжджої частини. Як кажуть очевидці, до завершення робіт залишилося близько 10 метрів.
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