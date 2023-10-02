Цей мікроорганізм відіграє важливу роль в процесі розкладання тканин та клітин людини після смерті.

Вчені кажуть, що коли людина вмирає, в її тілі ще довгий час живе певний мікроорганізм. Йдеться про бактерії, які біологи класифікують як Clostridia.

Докладніше про те, як змінюється середовище бактерій в організмі людини з настанням її смерті дослідила професор екологічної мікробіології Дженніфер ДеБрейн, опублікувавши результати експерименту своєї команди у ScienceAlert.

"Ви можете припустити, що ваші мікроби гинуть разом з вами, що коли ваше тіло руйнується і ваші мікроби потрапляють у навколишнє середовище, вони не виживуть у реальному світі", - заявила ДеБрейн, спростувавши цей міф.

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За словами вченої, низка кишкових бактерій не тільки не помирає після моменту, коли серце людини більше не здатне циркулювати кров та наповнювати її організм киснем, а ще й бере безпосередню участь у процесі розкладання тіла.

"Продукти клітинного розпаду є чудовою їжею для ваших симбіотичних бактерій, і без вашої імунної системи, яка їх контролює, і постійного надходження їжі з вашої травної системи, вони звертаються до цього нового джерела живлення", - йдеться у дослідженні.

Вчена заявила про клас мікробів під назвою Clostridia. Саме вони "відповідальні" за процес, який можна назвати "гниттям" організму.

Дію мікробів Clostridia можна порівняти зі щуром, який "тікає з тонучого корабля", згадує мікробіолог: після смерті людини вона поїдає її клітини, а потім шукає для себе нове середовище для колонізації, заявила вчена.

"Використання вуглецю та поживних речовин вашого тіла дозволяє збільшити їхню кількість. Більша популяція означає більшу ймовірність того, що принаймні кілька виживуть у суворішому середовищі та успішно знайдуть нове тіло", - йдеться у дослідженні.

За словами ДеБрейн, цей процес є зрозумілим з точки зору еволюції, адже у природі часто відбувається змішування або злиття двох різних мікробних спільнот.

Так, якщо людину ховають у землі, її мікроби змиваються в ґрунт разом із рідиною розкладання, яка утворюється під час руйнування тіла за рахунок примноження цих бактерій. "Вони потрапляють в абсолютно нове середовище та стикаються з цілою новою спільнотою мікробів у ґрунті", - каже мікробіолог.

У дикій природі нерідко можна побачити розквіт рослинного життя біля місць, де розкладається тіло тієї чи іншої тварини. Таким чином природа поповнює свою екосистему.

Іншими словами, завдяки бактеріям Clostridia, частинка ДНК людини продовжує ще тривалий час існувати після її фізичної смерті, також мікроби людини співпрацюють із місцевими ґрунтовими мікробами під час процесу розкладання тіла.

"Попередні дослідження показали, що сигнатури ДНК асоційованих із хазяїном мікробів можна виявити в ґрунті під тілом, що розкладається, на поверхні ґрунту та в могилах протягом місяців або навіть років після того, як цей процес розпочався", - кажуть дослідники.

Це можна назвати "одним із мікроскопічних способів життя після смерті", вважає ДеБрейн.

Вчені розказали, скільки треба ходити, щоб рано не вмерти

Раніше вчені заявили про нову норму кроків, які варто щодня проходити людям, щоб знизити ризик передчасної смерті. Відповідне дослідження, було опубліковане в "Європейському журналі профілактичної кардіології".

В ньому зазначилося, що в цілому пройти 4000 кроків, які зазвичай пропонують проходити людям їх смарт-годинники, вистачить. Але кожен додатковий крок після цією межі - піде вам в плюс, якщо ви бажаєте бути фізично активним й здоровим. Таким чином було спростовано міф про те, що людина має обов'язково пройти за день 10000 кроків і більше.

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