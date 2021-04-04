У пошуках алкоголю злодій вліз в незачинений будинок, випив там горілку, закрився та заснув на ліжку.

В британському місті Ньюлін подружжя, повернувшись додому, виявило в своєму ліжку злодія.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як виявилося, 47-річний уродженець Латвії Атіс Елкснітіс приїхав в Ньюлін, щоб влаштуватися на роботу в місцевий порт. Коли він з'ясував, що гавань закрита, то вирішив напитися.

У пошуках алкоголю він вліз в незачинений будинок, випив там горілку, закрився та заснув на ліжку.

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Господарі будинку, які повернулися додому, не змогли потрапити в замкнену кімнату. Але коли вони заглянули у вікно, помітили в своєму ліжку злодія та викликали поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка. Підозрюваний визнав провину, пояснивши, що переживає важкий періоду життя і що йому дуже шкода.

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Автор: Денис Прядко