В британському місті Ньюлін подружжя, повернувшись додому, виявило в своєму ліжку злодія.
Про це повідомляє Daily Mail.
Як виявилося, 47-річний уродженець Латвії Атіс Елкснітіс приїхав в Ньюлін, щоб влаштуватися на роботу в місцевий порт. Коли він з'ясував, що гавань закрита, то вирішив напитися.
У пошуках алкоголю він вліз в незачинений будинок, випив там горілку, закрився та заснув на ліжку.
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Господарі будинку, які повернулися додому, не змогли потрапити в замкнену кімнату. Але коли вони заглянули у вікно, помітили в своєму ліжку злодія та викликали поліцію.
Правоохоронці затримали чоловіка. Підозрюваний визнав провину, пояснивши, що переживає важкий періоду життя і що йому дуже шкода.
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