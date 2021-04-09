В одній з кав'ярень Дніпра волонтерам допомагають знайти власників для собак.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
В одній з кав'ярень Дніпра розпочалася благодійна акція. Заклад, де можна придбати каву з собою, розміщує на одноразових стаканчиках світлини собак, яких врятували волонтери з притулку. А тепер шукають їм дім. Якщо змоги взяти собі песика немає - можна підтримати притулок гривнею.
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На одноразові стаканчики клеять наліпки з фотографіями собак, коротку інформацію про них та номер картки.
«У кав’ярні кажуть, що її власник Дмитро у соціальних проектах участь бере не вперше. Раніше пропонували відвідувачам безкоштовні напої в обмін на пластикові відходи. Тваринам теж допомагають не вперше», - йдеться у сюжеті.
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