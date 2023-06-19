Ще минулого року тисячі пар фламінго прилетіли на Фуенте-Де-П'єдра, щоб вивести своїх пташенят.

Тривала посуха на знаменитих південних заболочених територіях Іспанії змусила фламінго виводити пташенят в інших місцях.

Заболочені землі Фуенте-Де-П'єдра в провінції Малага були оголошені природним заповідником у 1984 році. Але в суботу в лагуні з солоною водою можна було побачити лише кілька десятків дорослих птахів, пишуть BBC і Reuters.

Ще минулого року тисячі пар фламінго прилетіли на Фуенте-Де-П'єдра, щоб вивести своїх пташенят. Але посуха висушила лагуну з морською водою і змусила більшість перелітних птахів уникати цих місць.

За словами офіційних осіб, до середини травня в Іспанії випало на 28% менше опадів, ніж очікувалося. Весна тут була найгарячішою з 1961 року, і високі температури, імовірно, збережуться протягом усього літа.

За даними сільськогосподарського управління Андалусії, з 1984 року в лагуні вилупилося понад 200 тисяч пташенят фламінго.

Місцевий житель Альберто Гонсалес Санчес заявив, що це пов'язано зі зміною клімату.

"Це ганьба через туризм, люди приїжджають сюди на день. Зазвичай в лагуні повно фламінго. Є також багато інших птахів. Здається, це викликано зміною клімату", - сказав Санчес.

Африка Лупіон, куратор природного простору Фуенте-Де-П'єдра, повідомила радіостанції Cadena Ser в лютому, що рівень дощу був найнижчим із 1995 року.

Рожеві фламінго в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області надовго затрималися рідкісні рожеві птахи - фламінго. Як розповіли в адміністрації Національного природного парку "Тузлівські лимани", якщо в попередні роки вони залишалися тут протягом двох-трьох днів, то цієї весни вже більше двох тижнів фламінго кочують, змінюючи один заповідний лиман на інший.

Вас також можуть зацікавити новини: