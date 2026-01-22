У тюленів є прихована 'підводна мова': вона виявилася складнішою, ніж припускали вчені

Гавайські тюлені-монахи можуть поєднувати різні звуки, утворюючи "комбіновані крики".

Вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи використовують дуже складний набір підводних звуків для спілкування. Деякі типи звуків навіть не були зафіксовані раніше, пише SciTechDaily.

У своєму дослідженні вчені з Інституту морської біології Гавайського університету описали те, як гавайські тюлені-монахи спілкуються між собою. Їх "мова" виявилася значно складнішою, ніж припускали дослідники.

Всього вчені проаналізували тисячі годин пасивних акустичних записів з місць, де мешкають гавайські тюлені-монахи. Вони містили 25 різних типів підводних звуків. Для порівняння, відомий діапазон голосів представників цього виду, що живуть у неволі, раніше включав тільки шість звуків.

Дослідники помітили, що тюлені-монахи видають низькочастотні звуки протягом усього дня. Ці звуки з'являлися повсюдно на Гавайському архіпелазі, а активність звукових сигналів була найбільшою в місцях з більшими популяціями тюленів.

Більш того, вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи можуть пов'язувати різні звуки разом, утворюючи "комбіновані крики". Ця поведінка раніше не була зареєстрована у жодного виду ластоногих.

За словами вчених, деякі звуки, які видавали тюлені, мали конкретні значення. Наприклад, під час пошуку їжі вони часто повторювали елементарний звук, відомий як "скуління".

У виданні підкреслили, що гавайські тюлені-монахи є єдиним видом морських ссавців, що мешкає виключно на Гаваях. Ці тварини мають глибоке культурне значення.

Розуміння того, як спілкуються гавайські тюлені-монахи, стає все більш важливим, оскільки діяльність людини підвищує рівень фонового шуму в океані, попередили вчені.

Вчені з'ясували, що сниться щурам

Раніше вчені з'ясували, що сни бачать не тільки люди, але і тварини, зокрема щури, мавпи і навіть восьминоги. Письменниця і магістр в області еволюційної біології Бекі Хупер розповіла, що дослідникам навіть вдалося з'ясувати, що саме сниться тваринам.

Вона поділилася, що щурам можуть снитися певні місця, наприклад, лабіринти, які вони досліджували під час неспання. Вони також можуть навіть пройти ці маршрути в зворотному порядку і уявити нові маршрути у своїх снах.

