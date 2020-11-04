Абрамовський зазначив, що сезони стираються, а стрімкі коливання температури протягом дня і тижня стали нормою.

Згідно з міжнародними європейськими сценаріями кліматичних змін, у цьому столітті можуть настати дні, коли все живе, що знаходиться поза будівлями з кондиціонерами, гинутиме.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю УНІАН.

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«За міжнародними сценаріями, вже в цьому столітті можуть настати дні, коли все живе, що не захищене в будівлях із системами кондиціонування, гинутиме. Ми та наші європейські колеги вважаємо, що треба максимально підняти це питання й донести його до суспільства», - сказав він.

За словами міністра, кліматичні зміни, що відбуваються, відчуваються вже зараз: сезони стираються, а стрімкі коливання температури протягом дня і тижня стали нормою.

«Правильно говорити не про глобальне потепління, а про глобальні зміни клімату. Триває танення льодовиків в Арктиці й Антарктиці, а це підігріває Світовий океан, сприяє ще більшому випаровуванню парникових газів. Люди поки не відчувають цього так яскраво, але зміни настають та прискорюються. Свєрідний ефект снігової кулі», - сказав Абрамовський.

Очільник Мінприроди зазначив, що Україна має намір брати участь у подоланні наслідків зміни клімату. Зокрема, міністерство працює над оновленням загальнодержавної цілі зі скорочення викидів парникових газів, що прописано в Паризькій угоді. Також відомство визначить потенціал, можливі заходи та політики зменшення негативного впливу на клімат різних секторів економіки.

«Ми почали роботу над стратегією з адаптації до зміни клімату. Поведінка людини в частині надмірного споживання товарів, поводження з відходами також призводить до кліматичних змін. Як ми зараз робимо? Просто викидаємо сміття на полігони, вивільняється метан, що збільшує парниковий ефект. Також важливо, що при переробці відходів на вторинну сировину економляться первинні ресурси та енергія. Тому поводження з відходами займає далеко не останнє місце в нашій стратегії», - додав міністр.

Танення льоду в Арктиці

Танення льодовиків в Арктиці призводить до зниження здатності льоду відбивати сонячні промені з поверхні планети. А це викликає підвищення температури повітря.

При таких темпах глобального потепління через 10 тисяч років на Землю чекає додаткові 0,43 тепла за Цельсієм, а в найближчі 10 років – в середньому на 0,19 градуси.

При цьому на екваторі потепління складе + 0,2 градуси, а в районах Гренландії і Західної Антарктиди – майже +5 градусів.

Крім того, танення льоду призведе до збільшення концентрації водяної пари в атмосфері, що затримує тепло на земній поверхні.

Зміни клімату в майбутньому будуть, зокрема, залежати від обмежень на вихлопні гази. На сьогодні в головних країнах, які "постачають" навколишньому середовищу шкідливий газ, ці обмеження майже відсутні, і нинішній вміст вуглекислого газу в атмосфері побив рекорд за останні 23 мільйони років.

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Автор: Бредіхіна Ганна