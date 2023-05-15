Після того, як тварин випустили на природу, дослідники продовжать стежити за ними.

Чотири самки качкодзьоба, унікального для Австралії виду, вперше за понад п’ятдесят років випустили на волю. Тепер вони під наглядом спеціалістів мешкають в Королівському національному парку Сіднея, одному з найстаріших нацпарків світу, пише Reuters.

"Для нас дуже хвилююче бачити, як качкодзьоби повертаються в парк, для процвітання популяції, яка закріпилася тут, і для мешканців Сіднея – щоб вони могли приїжджати і насолоджуватися цією дивовижною твариною", – сказав Гілад Біно, дослідник з Центру екосистемного дослідження UNSW.

Переселені тварини були зібрані з різних місць на південному сході штату Новий Південний Уельс і піддані різним дослідженням. Тепер, після того, як тварин випустили на природу, дослідники продовжать стежити за ними. Це робитиму впродовж двох наступник років для того, аби мати змогу за потреби втратитися і переселити вид на більш сприятливу для нього територію, наприколад, в разі повені, посухи чи лісової пожежі.

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Дослідники зазначають, що через дуже специфічні потреби в середовищі для існування більшість австралійців ніколи не бачили цю рідкісну тварину в дикій природі. В парку за 35 кілометрів від Сіднея, куди тепер переселили чотирьох самок, цю тварину не спостерігали з 1970-х років.

Качкодзьоб - що відомо про унікальну тварину

Качкодзьоб – це єдиний сучасний представник родини Качкодзьобових. Вид мешкає вздовж східного узбережжя Австралії і є одним із символів країни (зокрема, тварину зображено на реверсі австралійської монети в 20 центів).

Ця незвичайна тварина із дзьобом, лапами з перетинками та отруйними шпорами – один з двох видів ссавців у світі, що відкладають яйця і більшу частину часу живуть у воді.

Через деградацію річок, здичавілих хижаків та екстремальні погодні явища, такі як посухи та лісові пожежі, цей вид перебуває під загрозою зникнення. Оцінки популяції наразі варіюються від 30 до 300 тисяч.

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