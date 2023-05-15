Чотири самки качкодзьоба, унікального для Австралії виду, вперше за понад п’ятдесят років випустили на волю. Тепер вони під наглядом спеціалістів мешкають в Королівському національному парку Сіднея, одному з найстаріших нацпарків світу, пише Reuters.
"Для нас дуже хвилююче бачити, як качкодзьоби повертаються в парк, для процвітання популяції, яка закріпилася тут, і для мешканців Сіднея – щоб вони могли приїжджати і насолоджуватися цією дивовижною твариною", – сказав Гілад Біно, дослідник з Центру екосистемного дослідження UNSW.
Переселені тварини були зібрані з різних місць на південному сході штату Новий Південний Уельс і піддані різним дослідженням. Тепер, після того, як тварин випустили на природу, дослідники продовжать стежити за ними. Це робитиму впродовж двох наступник років для того, аби мати змогу за потреби втратитися і переселити вид на більш сприятливу для нього територію, наприколад, в разі повені, посухи чи лісової пожежі.
Дослідники зазначають, що через дуже специфічні потреби в середовищі для існування більшість австралійців ніколи не бачили цю рідкісну тварину в дикій природі. В парку за 35 кілометрів від Сіднея, куди тепер переселили чотирьох самок, цю тварину не спостерігали з 1970-х років.
Качкодзьоб - що відомо про унікальну тварину
Качкодзьоб – це єдиний сучасний представник родини Качкодзьобових. Вид мешкає вздовж східного узбережжя Австралії і є одним із символів країни (зокрема, тварину зображено на реверсі австралійської монети в 20 центів).
Ця незвичайна тварина із дзьобом, лапами з перетинками та отруйними шпорами – один з двох видів ссавців у світі, що відкладають яйця і більшу частину часу живуть у воді.
Через деградацію річок, здичавілих хижаків та екстремальні погодні явища, такі як посухи та лісові пожежі, цей вид перебуває під загрозою зникнення. Оцінки популяції наразі варіюються від 30 до 300 тисяч.