Щось дуже дивне відбулося з ведмедями на Шпіцбергені: вчені приголомшені

Незважаючи на скорочення льодового покриву, білі ведмеді на норвезьких островах погладшали і стали здоровішими.

Справа в тому, що вчені очікували якраз зворотного ефекту, але білі ведмеді на арктичному архіпелазі Шпіцберген стали товстішими і здоровішими з початку 1990-х років, незважаючи на постійне скорочення морського льоду через зміну клімату, пише BBC.

Що з'ясували вчені

Виявляється, білі ведмеді використовують морський лід як платформу для полювання на тюленів, які є для них джерелом багатої жиром їжі. Запаси жиру у ведмедів забезпечують енергію і теплоізоляцію, а також дозволяють матерям виробляти дуже поживне молоко для своїх дитинчат.

Дослідники зважили і виміряли 770 дорослих ведмедів на Шпіцбергені в період з 1992 по 2019 рік і виявили, що через такий спосіб життя ведмеді значно поправилися.

Дослідники вважають, що ведмеді на Шпіцбергені адаптувалися до скорочення льодового покриву, харчуючись більшою здобиччю з суші, включаючи північних оленів і моржів.

Відкриття було особливо дивним через вплив зміни клімату на Шпіцберген. За той же період, коли проводилося дослідження, глобальне підвищення температури збільшило кількість днів без льоду в регіоні майже на 100 - приблизно на 4 дні на рік.

"Чим товстіший ведмідь, тим кращий його стан", - пояснив провідний автор дослідження Йон Аарс з Норвезького полярного інституту.

"Я очікував побачити погіршення фізичного стану, коли втрата морського льоду була настільки значною", - поділився вчений.

До чого тут моржі

З 1950-х років в Норвегії моржі перебувають під офіційним захистом, після того як їх вибили майже до повного зникнення. Цей захист збільшив їх чисельність і, мабуть, забезпечив нове джерело жирної їжі для білих ведмедів.

"Зараз навколо набагато більше моржів [для полювання]. Також можливо, що вони можуть більш ефективно полювати на тюленів", - припустив вчений.

Він пояснив, що з таненням льоду у тюленів залишилися менші його ділянки і вони будуть збиратися на них, що полегшує ведмедям полювання.

Ложки дьогтю в бочці меду

Хоча такий стан справ і на руку ведмедям, дослідники вважають, що він не триватиме довго.

Доктор Джон Вайтман, головний науковий співробітник благодійної організації Polar Bears International, сказав, що результати "позитивні в короткостроковій перспективі".

Вчені прогнозують, що в міру скорочення морського льоду ведмедям доведеться ходити на великі відстані, щоб дістатися до здобичі, що вимагатиме більше енергії і виснажить цінні жирові запаси.

Крім цієї проблеми є ще одна - збільшення кількості днів без льоду знижує виживаність дитинчат, а також молодих і старих самок.

Таким чином, як зазначив Вайтман, довгострокова перспектива для білих ведмедів ясна - їм необхідний лід для виживання, в іншому випадку вони зникнуть.

"Втрата льоду в підсумку призводить до скорочення чисельності ведмедів, але [це дослідження показує], що короткострокова картина може бути дуже специфічною для кожного регіону", - вважає він.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що глобальне потепління і викликані ним зміни клімату змушують білих ведмедів у Північній Атлантиці адаптуватися до нових умов. Це зумовило у них зміни на генетичному рівні, заявили вчені.

