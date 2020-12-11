Тварини завезено в Дунайський біосферний заповідник з Рівненської області.

На острові Єрмаков у Дунайському біосферному заповіднику (Одеська обл.) випустили 4 олені та 12 ланей, щоб відновити природну екосистему.

Читайте такожВ Одесі на волю відпустили врятованого лебедя: як його прийняла зграя (відео)Як передали у природоохоронній організації Rewilding Ukraine, тварини випущені на острові в грудні.

Зазначається, що мета «заселення» - урізноманітнити природний випас на острові й сприяти розвитку екологічного туризму в регіоні.

«Чотири самки благородного оленя і стадо європейської лані обох статей завезено на острів Єрмаков з Рівненської області як продовження довгострокового партнерства з метою відновлення природних екосистем острова Єрмаков. Наступного року до самок оленя приєднається рогатий ватажок стада», - повідомили в організації.

Як пояснили в Rewilding Ukraine, транспортування самця можливе і безпечне для нього самого і оточуючих тільки після того, як він скине навесні роги і почне «відрощувати» нові.

За даними організації, більша частина острова, який розміщений у буферній і антропогенній зонах заповідника (біля міста Вилкове), приведена у природний стан у 2009 році.

У 2019 Rewilding Ukraine продовжила відтворення природних процесів на острові, поселивши на ньому стадо водяних буйволів із Закарпаття і табун диких коней із заповідників Латвії.

Повернення великих травоїдних тварин на острів має відновити процес природного випасу. Вони виконують екологічну функцію своїх предків, які колись широко населяли регіон, але потім були знищені або витіснені з дельти людьми.

За словами виконавчого директора Rewilding Ukraine Михайла Нестеренка, природний випас дозволяє підтримувати різноманітність ландшафтів на острові.

«Завдяки життєдіяльності великих травоїдних тварин, тут є і луки, і озера, і багатство видів рослин. Мозаїка ландшафтів привертає велике різноманіття комах, птахів і ссавців, які можуть вибрати собі «будинок» за смаком», - сказав Нестеренко.

За його словами, різні види травоїдних пасуться по-різному, харчуючись різними видами рослин. Тому, чим різноманітніший випас, тим багатшим стане життя на острові.

«Випуск благородних оленів і ланей на цій території дасть змогу додати ще один штрих в цю дивовижну картину ревайлдінга», - зазначив Нестеренко.

Крім того, природний випас дає змогу зменшити ризик пожеж, так як тварини виїдають надмірну рослинність, яка, висихаючи, може загорітися.

«Олені й лані, разом з іншими жителями острова, приваблюватимуть туристів з України та з-за кордону, які цікавляться природою. Адже в нашій країні є хороші ландшафти, але майже не залишилося місць, де ви зможете побачити в природному середовищі великих диких тварин», - сказав керівник.

Благородні олені раніше широко населяли ландшафти України, але згодом чисельність поголів'я значно знизилася через браконьєрство та знищення природних середовищ існування.

Самці благородного оленя можуть досягати більш як 2 метри в довжину і ваги 300 кг. У них величезні роги, які потрібні для залучення самок і бійок між суперниками для захисту території та свого «гарему».

Також під час гону самці визначають першість, влаштовуючи поєдинки з ревом, які можуть тривати годинами.

Лань європейська (довжина до 2 метрів, вага близько 100 кг) має плямисте забарвлення. У неї великі очі та вуха, у самця - характерні лопатисті роги.

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Автор: Лариса Козова