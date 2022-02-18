У дикій природі такіни мешкають на Тибеті, у Східних Гімалаях, деяких районах Китаю і віддають перевагу густим гірським чагарникам.

У харківському екопарку - рідкісне поповнення. Там з'явилися 300-кілограмові такіни.

Тварини, зовні схожі на буйволів, оселилися у лісовому вольєрі, повідомляється в сюжеті ТСН.

До України такінів привезли з Латвії за програмою співпраці з Ризьким зоопарком. Після переїзду тварини вже пройшли карантин і тепер звикають до нової домівки. А поки що для двох самців активно шукають подружок.

"Крім реабілітації, один із головних напрямків нашої роботи – це створення генетично перспективних для розмноження груп рідкісних тварин. Так би мовити, "резервного фонду" для майбутнього повернення в природу видів, що вимирають. Це дуже кропіткий і тривалий процес. Дуже важливо отримати нащадка від генетично цінної пари. Зазвичай ми отримуємо одностатеву групу рідкісних тварин з одного зоопарку або розплідника і чекаємо, поки з іншого підберуть партнерів, які не перебувають з ними в спорідненості", - розповів засновник Екопарку й президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин (WOFARR) Олександр Фельдман.

У дикій природі такіни мешкають на Тибеті, у Східних Гімалаях, деяких районах Китаю і віддають перевагу густим гірським чагарникам.

За межами Китаю представники цього виду утримуються не більше ніж у 30 зооколекціях.

В Україні, крім харківського екопарку, такіни є лише в Миколаївському зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, у Берлінському зоопарку в золотистих такінів, що знаходяться під загрозою зникнення, народилися дитинчата.

Про існування китайських такінів, названих "золотистими", стало відомо лише в 1911 році.

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