Наразі збитки складають понад 338 мільйонів гривень.

На Чернігівщині з річок Сейм та Десна з 26 серпня по 24 вересня зібрали майже 30 тонн мертвої риби, загибель якої пов’язана зі скидами цукрової патоки з Тьоткінського цукрового заводу, що розташований в Курській області РФ. Про це заявив начальник Державної екологічної інспекції в Чернігівській області Сергій Жук, повідомляє Суспільне.

Він зазначив, що за цей період зібрано 28 тисяч 137 кілограмів мертвої риби. За підрахунками екологів, сума збитків, завдана довкіллю, наразі становить понад 338 мільйонів гривень.

Щодо повторного забруднення, про яке стало відомо 17 вересня, то за словами Жука, наразі воно з Сейму вже дійшло до річки Десна в районі села Велике Устя Сосницької громади.

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"Наразі показник хімічного споживання кисню (далі ХСК — ред.) в Десні становить 39 мг/м3 при нормі 30 мг/м3. Цифри невеликі, але видно, що відбувається процес "хвороби річки". Тобто, якщо збільшується ХСК, це означає, що річка поглинає більше кисню, його стає менше, ніж потрібно".

Він також додав, що нині (25 вересня — ред.) в Десні замору риби не спостерігається, але робити висновки поки зарано, треба далі моніторити ситуацію.

Забруднення Сейму та Десни

Наприкінці серпня було виявлено забруднення Сейму, а згодом і Десни, через що стався масовий мор риби. Вода у річках стала чорною та мала неприємний запах. У ній виявили перевищення вмісту амонію та критично низький рівень кисню. Українські фахівці заявили, що причиною забруднення річок могли стати викиди із цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області Росії.

З часом забруднення дісталося Чернігова і почало рухатися у напрямку Києва. Це становило небезпеку для жителів столиці, адже водозабір для них частково здійснюється з Десни. У Міндовкілля запевнили, що у разі можливого погіршення якості води біля питних водозаборів, "Київводоканал" проведе заходи з її очищення.

Станом на 24 вересня, за інформацією Міндовкілля, переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми.

На Сумщині спостерігається переміщення забруднення по руслу річки Сейм. У міністерстві запевнили, що воно не несе такої загрози, як попереднє.

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