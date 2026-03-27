На Одещині вперше у цьому році помітили дельфінів: чим вони займались

Ссавці полювали на зграї риб у нацпарку "Тузлівські лимани".

В Одеській області у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" вперше у цьому році помітили дельфінів. Про це повідомив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, він обстежував узбережжя Чорного моря на світанку та вперше у цьому році побачив дельфінів. Ссавці полювали на зграї риб у межах парку "Тузлівські лимани".

"Їх було п’ятеро, на відстані один від одного. І біля них харчувались рибою пірникози великі", - розповів дослідник.

Зараз, зазначив науковець, почалась активна міграція риб. З місць зимівлі біля окупованого Криму, Грузії та Туреччини дельфіни вже припливають до акваторії Північно-Західного Причорномор'я. Серед мігруючих риб – атерина, кефалеві, хамса, камбала глоса тощо.

Окрім дельфінів, додає Русєв, у прибережній зоні зараз полюють на рибу багато птахів, зокрема, великі баклани, жовтоногі та звичайні мартини, пірникози великі та чорношиї.

Вчений нагадує, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну дельфіни зазнали жахливого впливу від війни.

"Згідно з експертними оцінками нашого парку, через різні причини внаслідок війни за чотири роки вже загинуло понад 80 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів. Зокрема, і декілька тисяч від отруєння токсичним мазутом під час аварії танкерів РФ у Керченській протоці у грудні 2024 року", - зазначив Русєв.

На його думку, для відновлення цих популяцій критично важливим є створення морського резервату на великій площі акваторії Чорного моря та реабілітаційного центру. Дослідник також подякував ЗСУ за можливість вести моніторинг в єдиному неокупованому морському нацпарку в Азово-Чорноморському регіоні України, протяжність якого понад 2500 км.

Сірі журавлі у нацпарку "Тузлівські лимани"

Нещодавно на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили червонокнижних сірих журавлів. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що сірий журавель – рідкісний вид для нацпарку. За два дні з далекої Африки на піщану косу та прибережні території парку прилетіли близько 70 журавлів. Для них дуже важливими є спокійні території, де вони можуть відпочити від важких перельотів. Затримуватись на території "Тузлівських лиманів" сірі журавлі надовго не будуть, бо поспішають долетіти до боліт Полісся та одразу ж розпочати гніздування.

