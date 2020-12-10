Експерт позитивно оцінив ініціативу зі створення "Кримської платформи"

Питання окупованого Криму потрібно активно вводити в інформаційне поле, оскільки про нього вже всі забули. Півострову загрожує екологічна катастрофа.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив політолог Борис Тизенгаузен. Він позитивно оцінив ініціативу зі створення "Кримської платформи".

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"Якраз у кримського напрямку перспектива є. Зеленський же зараз ініціював цю Кримську платформу. Тобто її завдання не в тому, що вони зібралися і відразу ж Крим нам повернули назад, а в тому, щоб актуалізувати питання Криму в інформаційному полі. Представники європейських держав, які туди увійдуть, - ми поки що не знаємо, хто, але вони там будуть - будуть збиратися, будуть щось аналізувати", - зазначив Тизенгаузен.

За словами політолога, в Криму може трапитися екологічна катастрофа. Ми повинні якомога більше говорити про Крим в Європі і з представниками європейських держав.

"Спецпредставник по Криму, наприклад, теж може взяти участь там, тому що в Криму у нас не так близька, але можлива екологічна катастрофа. У тому числі через відсутність води, через засолення грунту. Тому що вигрібають зараз воду зі свердловин, і грунт взагалі перестає бути врожайним. Через порушення прав людини скільки кримських татар там політв'язні - більше 100. Через усілякі обшуки і так далі. Є, про що говорити. Є, що обговорювати. Крим потрібно активніше вводити знову в інформаційне поле, тому що про Крим реально все забули. Ця ініціатива з Кримською платформою дуже навіть вітається. Чим більше ми будемо говорити про Крим в Європі, з європейцями, з представниками європейських держав, тим краще для нас", - підкреслив Тизенгаузен.

"Кримська платформа": питання деокупації півострова

23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий – політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Андрій Василюк