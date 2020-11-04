За словами міністра, стаціонарні підприємства не є основною причиною забрудненості повітря.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив забрудненість атмосферного повітря в Києві поганою організацією дорожнього руху в столиці.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чому Київ періодично лідирує в списку міст світу з найбруднішим повітрям.

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«Існують два види джерел викидів забруднюючих речовин у повітря. Це стаціонарні джерела - промисловість, так звані труби. І пересувні джерела - всі види транспорту. Чому Київ має поганий стан атмосферного повітря? Тому що в ньому багато транспорту, а ще транспорт стоїть у заторах. Дорожній рух далекий від «розумного», - сказав міністр.

Абрамовський зазначив, що місто має щось робити, щоб не було заторів. «Необхідно вирішувати проблему з паркуванням. У всіх містах у світі, де немає належної організації дорожнього руху, така ситуація. Таким чином, питання організації дорожнього руху - першочергові», - наголосив він.

За словами міністра, стаціонарні підприємства не є основною причиною забруднення повітря. До того ж столичний сміттєспалювальний завод «Енергія» зовсім скоро буде модернізований.

«Київ - це здебільшого не про стаціонарні джерела. Так, існує Дарницька ТЕЦ, завод «Енергія», але там зараз під нашим тиском і свідомістю власників проводяться природоохоронні заходи, встановлюються ефективні фільтраційні установки. До речі, щодо заводу «Енергія» відбувся тендер, і на підприємстві буде встановлено сучасне обладнання, питання щодо стаціонарних джерел викидів буде практично знято», - сказав Абрамовський.

Брудне повітря у Києві

29 жовтня Київ посів третє місце у світовому антирейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Найбруднішим містом виявився Делі (Індія), а на другому місці – Лахор (Пакистан).

Наприкінці квітня Київ очолив антирейтинг за рівнем забруднення повітря у світі. При допустимій нормі індексу забруднення 50 в української столиці цей показник склав 155.

Завод "Енергія" у 2020 році почав проект з поетапного впровадження системи хімічного очищення димових газів. У бюджеті Києва цього року передбачено 218 млн грн саме для впровадження цієї системи.

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Автор: Бредіхіна Ганна