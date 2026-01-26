Огірки та томати дорожчають, а картоплю можна купити дешевше: як змінилися ціни на овочі

З фруктів за тиждень істотно здорожчав виноград.

Гуртові ціни на овочі в Україні за тиждень відзначилися незначними коливаннями. Так, дещо зросла вартість помідорів – з 90-110 до 90-125 грн/кг та огірків – з 130-180 до 135-180 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Водночас діапазон цін на картоплю розширився – з 12-14 до 10-14 грн/кг. На гривню подешевшав буряк – з 8-10 до 7-9 грн/кг, а ріпчаста цибуля так само здорожчала на гривню – з 5-7 до 6-8 грн/кг. Вартість зеленої цибулі впала – з 250-270 до 180-250 грн/кг.

Опустилася верхня стеля цін на обидва види перцю. Солодкий перець продають по 145-160 грн/кг проти 145-180 грн/кг тижнем раніше, а гострий перець здешевшав до 100-180 грн/кг з минулої позначки 100-200 грн/кг.

Синю капусту почали відпускати за більш помірними цінами - по 15-20 грн/кг проти 20-25 грн/кг за сім днів до того. Вартість пекінської капусти дещо зросла – з 20-25 до 22-25 грн/кг. Ціни на решту видів капусти не змінилися.

У фруктовому сегменті найбільш суттєво здорожчав виноград. Ним торгують по 140-200 грн/кг, а попередня ціна становила 80-170 грн/кг. Трохи здорожчала груша – з 30-55 до 40-60 грн/кг, а апельсини подешевшали – з 70-110 до 60-110 грн/кг.

Вартість яблук в Україні за тиждень не змінилася, проте загалом ціни на цей фрукт можуть бути завищеними через штучний дефіцит, вважають експерти. Виробники утримують продукцію на складах в очікуванні здорожчання яблук на кшталт того, яке відбулося влітку минулого року.

Щодо помідорів та огірків, ціни продовжують повільно зростати через слабку пропозицію на внутрішньому ринку, викликану недостатніми обсягами імпорту турецьких овочів.

