Обсяги експорту залізничним транспортом зросли на 238%.

Україна у квітні експортувала агропродукції у 2,92 раза більше, ніж у березні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загалом, за даними міністерства, з 1 березня по 9 травня цього року експортовано 1,37 млн тонн зернових та олійних культур. Зокрема, 51,088 тис. тонн пшениці, 20,941 тис. тонн ячменю, 1,01 млн тонн кукурудзи, 114,902 тис. тонн соєвих бобів та 174,261 тис. тонн насіння соняшнику.

Разом з тим за цей же період на експорт відправлено 31,558 тис. тонн соєвої олії, 197,469 тис. тонн соняшникової олії та 100,369 тис. тонн шротів.

"Загалом у квітні цього року було експортовано у 2,92 раза більше, ніж у березні. Обсяги експорту залізничним транспортом зросли на 238%. Протягом березня – і по 9 травня включно залізницею було перевезено 61% від загального обсягу реального експорту зерна, шротів і рослинних олій, тоді як морським транспортом – 29%", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден.

Зокрема, Україні у квітні вдалось експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як в березні цей показник становив лише близько 200 тис. тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

Блокада морських портів України загрожує глобальній продовольчій безпеці. Зокрема, це вже призвело до зростання цін на продовольство в усьому світі. Також експерти прогнозують голод у деяких регіонах світу.

Тим часом Європейська Комісія запускає комплекс заходів "Шляхи солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари. За словами європейського комісара з питань транспорту Адіни Велян, комплекс заходів спрямований на інтеграцію інфраструктури України та ЄС для вивезення за кордон 20 мільйонів тонн українського зерна протягом найближчих трьох місяців.

А генсек ООН Антоніу Гуттереш пропонує послабити санкції проти Росії, якщо вона відкриє Україні експорт зерна. В обмін на деблокаду зернових Гуттереш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій. Генсек ООН наразі веде перемовини з Росією, Туреччиною й іншими країнами, щоб відкрити експорт українських харчових продуктів на світові ринки і запобігти глобальному дефіциту продовольства.

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