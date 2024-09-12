Україна практично вийшла на довоєнний рівень 2021 року за надоями молока.

В Україні вже не перший рік скорочується поголів'я худоби, але тільки в приватних господарствах. При цьому обсяги молока зросли вдвічі з часів СРСР.

"В Україні не перший рік скорочується поголів'я. Кількість молочних корів скорочується переважно в приватних селянських господарствах. Це пов'язано насамперед із віком тих людей, які утримували цих корів. Але при цьому зростає виробництво молока на молочно-товарних фермах. Поголів'я скорочується, але зростають надої. Тому слід сказати, що за першу половину цього року виробництво молока на молочно-товарних фермах збільшилося на 6% порівняно з минулим роком", - розповіла заступник гендиректора Асоціації виробників молока Олена Жупінас в інтерв'ю "Українське радіо".

За її словами, Україна практично вийшла на довоєнний рівень 2021 року з надоїв молока, що пов'язано з низкою чинників.

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"Насамперед, це поліпшення самої генетики корів. Тобто корови дають більше молока. Якщо за колишнього Радянського Союзу в середньому корова за рік давала 3 тонни молока, то зараз середній показник по Україні - 6,5 тонн. Тобто, вдвічі більше. А якщо це прогресивні господарства даної галузі, то там корови дають навіть 9 і 10 тонн молока на рік", - пояснила експерт.

Жупаніс зазначила, що українські молочні господарства закуповують найкращі породи за кордоном, у передових країнах, де серйозно займаються селекцією. Крім того, вона вказала, що фермери змінили підхід у годівлі корів та їх утриманні, що також сприяє збільшенню надоїв.

Експорт молочних продуктів - останні новини

У лютому 2024 року Україна експортувала 8,5 тисячі тонн молочних продуктів на суму 16,6 мільйона доларів. Порівняно із січнем 2024 року натуральні обсяги експорту зросли на 22%, а грошова виручка збільшилася на 26%.

Загалом від початку року було експортовано 15,13 тисячі тонн молочних продуктів, що на 3% більше порівняно з минулорічним періодом. Експортна виручка за перші два місяці 2024 року склала майже 29 мільйонів гривень, що на 14% менше ніж торік.

При цьому ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі

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