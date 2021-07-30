В Україні практично будь-яке зростання цін можна пояснити двома причинами: девальвацією гривні і зростанням цін на зовнішніх ринках.

Той факт, що в Україні рослинна олія продається у два рази дорожча, ніж в закордонних супермаркетах, має логічне пояснення.

Про це заявив аналітик TeleTrade Сергій Родлер, повідомляє "КП Україна".

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За словами експерта, в Україні практично будь-яке зростання цін можна пояснити двома причинами: девальвацією гривні та зростанням цін на зовнішніх ринках.

"Коли вартість тієї чи іншої продукції зростає на зовнішніх ринках, вітчизняним виробникам стає невигідно продавати її за нижчою вартістю внутрішнім споживачам, тому вони постачають її за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підтягуються до світових", - зазначив експерт.

Своєю чергою заступник директора Pro Agro Information Company Марія Колесник вважає, що зростання цін на олію - це не "український тренд".

"Ціна на олію істотно зросла в усьому світі, просто українські споживачі на це реагують більш болісно. По-перше, Україна є найбільшим виробником, по-друге, купівельна спроможність в країні дуже низька. Все ж європейський споживач відчув це зростання не так сильно", - зазначила Колесник.

На думку Колесник, має бути логічне пояснення, чому в Україні олія коштує у два рази дорожча, ніж за кордоном.

"Не виключено, що супермаркет, наприклад, купив велику партію ще рік тому за старими цінами й тепер її реалізовує. Українські ж виробники, на відміну від європейських, не працюють "в запас". У нас працюють за схемою "виробили - реалізували", тому зростання цін на насіння тут же відбивається на зростанні вартості олії. А ціна насіння дійсно дуже зросла минулої осені та трималася весь рік", - зазначила Колесник.

Разом з тим, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що якісна українська олія в зарубіжних супермаркетах коштує не дешевше, ніж в Україні.

"Прочитайте уважно етикетку, і ви швидше за все побачите, що соняшникової олії в конкретній пляшці лише 30-40%. Там може бути цілий "букет олій", включаючи ріпакову, пальмову й т.ін. А у нас - це 100% саме соняшникової олії", - зазначив експерт.

Олія в Україні: що відбувається з цінами

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 гривень.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко