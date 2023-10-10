Польська державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала з портом Гданська угоду про реалізацію проекту з будівництва зернового терміналу.

На тлі позову про зернове ембарго Польща має намір побудувати перший зерновий термінал, який буде використовуватися, в тому числі для поліпшення транзиту зерна з України.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, зазначивши, що порт буде побудований в Гданську. Державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала з портом Гданська угоду для реалізації проекту.

Міністр сільського господарства оголосив: "Нарешті у нас буде зерновий термінал".

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"Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, дуже важливе", – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

Польща та ситуація з зерном

Польща заявила про те, що продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії. Рішення польської влади набуло чинності з опівночі 16 вересня 2023 року.

У відповідь Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно

6 жовтня 2023 року Польща висунула Україні нову вимогу через позов щодо зернового ембарго. Представник польського уряду Петро Мюллер заявив, що польська сторона вважає недостатнім рішення України про призупинення позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі через заборону на зерно.

Україна відреагувала на вимоги Польщі через позов щодо зернового ембарго. Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив про те, що українська сторона продовжує шукати політичне рішення для вирішення зернового конфлікту з Польщею.

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