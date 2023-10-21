Польські виробники закуповують дешевші яблука для переробки в Україні.

Ціни на промислові яблука в Польщі ростуть майже щодня і продовжують бити рекорди. Однак польські фермери все ще скаржаться на Україну, пише EastFruit.

Цього тижня ціни на яблука в Польщі, якщо порівнювати з кінцем минулого тижня, зросли на понад 5% – до 0,17 доларів США за кг в середньому. Яблука сортів, що використовуються для соків прямого віджиму, можна придбати за 19 центів за кг. А популярний сорт Гала продають за 36 центів за кг.

Водночас польські фермери обурюються через те, що виробники закуповують яблука для переробки в Україні. Причиною стали нижчі ціни: переробники в Україні платять за промислові яблука близько 12-14 центів за кг (4,4-5 грн/кг).

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Попри це, експерти кажуть, що цього року ціни на ринку значно вищі, ніж у попередні роки, і виробники яблук, швидше за все, зможуть дуже добре заробити.

"Зазвичай ринок свіжого яблука здатний запропонувати принаймні у п’ять разів, а в деякі роки навіть у 10 разів більше якісних яблук, ніж переробники. Однак цього року ситуація безпрецедентна, тому різниця становить лише близько 100%", – каже економіст Інвестиційного центру Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

Ціни на яблука в Україні

Цього місяця в Україні значно подешевшали яблука (-29,2%) та картопля (-14,9%).

Але наприкінці літа ціни на яблука в Україні підскочили вдвічі. Загалом 2023-й рік відзначився рекордними цінами на цей популярний фрукт.

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