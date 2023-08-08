Під час роботи зернового коридору, експортувалися 20 мільйонів тонн зерна, а нинішня пропозиція агресора стосується тільки 50 тисяч тонн.

На тлі закриття зернового коридору, безкоштовного зерна, яке Росія пообіцяла поставити в шість африканських країн, буде недостатньо.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Radio France, текст якого поширив Держдеп. При цьому Блінкен зазначив, що під час роботи зернового коридору, експортувалися 20 мільйонів тонн зерна, а нинішня пропозиція агресора стосується тільки 50 тисяч тонн.

"Те, що пропонує Росія, - це крапля в морі. Це не вирішує проблему. Це не зупинить зростання цін. Це не змінить того факту, що мільйони тонн зерна були вилучені з ринку і недоступні для нужденних, особливо в країнах, що розвиваються", - сказав він.

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Війна в Україні та ситуація із зерном

17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", яка діяла з липня минулого року.

При цьому Росія пригрозила "ризиками" на адресу ООН, якщо угода продовжиться без неї.

Після розмови з Туреччиною в Кремлі нервово натякнули на "альтернативу" зерновому коридору.

20 липня Кулеба зробив заяву про відновлення зернового коридору.

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