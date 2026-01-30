Схожий на '‎китайця'‎, але коштує як 'Тесла‎': Росія почне продаж власного електромобіля

Ціна "‎Атома"‎ без урахування додаткових держсубсидій може варіюватися в діапазоні 3-4 мільйонів російських рублів (близько 38-50 тисяч доларів).

Російський електромобіль "‎Атом"‎ офіційно надійде в продаж вже у квітні 2026 року. Про це з посиланням на комерційного директора АТ "‎Кама"‎ (виробник автомобіля) Олександра Костильова повідомляють росЗМІ.

"Ми плануємо відкрити старт продажів, напевно, в квітні, офіційно", – наводять ЗМІ його слова.

Повідомляється, що для фізичних осіб продажі будуть здійснюватися тільки онлайн, з доставкою автомобіля додому. Перші автівки отримають клієнти, які зробили попереднє замовлення у 2023 році, а також партнери з каршерінгу, таксопарки та представники регіональної влади для пілотного тестування.

За словами Костильова, для закритої групи попереднього замовлення ціна автомобіля становить 3,9 млн рублів (близько 50 тисяч доларів).

При купівлі в кредит або лізинг діє державна субсидія в розмірі 925 тисяч рублів, що знижує кінцеву вартість для покупця до 2,975 млн рублів (близько 38 тисяч доларів).

Електромобіль "‎Атом"‎ – що відомо

Розробка електромобіля "‎Атом"‎ ведеться з 2021 року. В травні 2023 року був представлений перший функціональний прототип у Москві. Саму компанію "Кама" засновали в серпні 2021 року.

Проєкт нового російського електромобіля давно виступає об'єктом критики. Фахівці звернули увагу на те, що автомобіль дуже схожий на китайську модель Geely Geometry E.

За їхніми словами, обидві машини мають досить характерну передню частину з розділеною двоярусною оптикою. Крім того, у електрокарів проглядається ідентичне оформлення передньої віконної стійки.

Звичайних користувачів Мережі, звісно, більш турбує ціна "‎Атома"‎, яку можна порівняти з ціною не лише "китайців", а й високоякісних західних авто:

"І за це майже 4 лями? Більше, ніж скрєпно...", – пише один з користувачів.

"Це ціна Тесли в США. На китайському ж ринку пропозицій електромобілів за цією ціною просто навала", – зазначив інший користувач.

Для порівняння, ціна на новий електричний кросовер BYD Song Plus (2024-2025 модельного року) в Україні починається приблизно від 26 000 доларів. Електричний Volkswagen ID.UNYX пропонується за ціною близько 30 000 доларів, але багато залежить від комплектації.

Російський авторинок – інші новини

Нещодавно стало відомо, що загальна кількість легкових автомобілів у Росії скоротилася у 2025 році до 52,8 мільйона одиниць. Таким чином, обсяг легкового автопарку зменшився вперше за 25 років. Одна з причин такої динаміки – скорочення продажів нових авто.

А ще раніше повідомлялося, що у 2025 році в РФ закрили 643 шоуруми китайських автобрендів, що в 1,4 раза більше, ніж роком раніше. Таким чином, торік приблизно кожен четвертий салон китайських авто припинив роботу або перейшов на інші бренди.

