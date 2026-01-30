Вперше за 25 років у Росії скоротилася кількість легкових авто

Одна з причин цього – скорочення продажів нових машин за підсумками 2025 року.

Загальна кількість легкових автомобілів у Росії скоротилася у 2025 році на 0,18% – до 52,8 мільйона одиниць. Таким чином, обсяг легкового автопарку зменшився вперше за 25 років, повідомляє "‎Коммерсант"‎.

Експерти підрахували, що за рік з обліку зняли майже 100 тисяч машин. Одна з причин зменшення загальної кількості легковиків – скорочення продажів. За підсумками 2025-го продажі нових легковиків в Росії скоротилися на 15,6%, до 1,32 млн одиниць.

Фахівці називають й інші причини зниження кількості легкових авто. Вони зазначають, що значне зростання продажів на російському ринку почалося приблизно 20 років тому. Станом на сьогодні в Росії величезна кількість машин, куплених 15–20 років тому, які дійшли до такого стану, коли експлуатувати їх вже не можна.

Раніше старе авто довгий час залишалося на обліку, однак тепер, коли транспортний податок у російських регіонах підвищується, люди активно зайнялися списанням транспорту.

Нарешті, фахівці звертають увагу на те, що частина російських водіїв припинила реєстрацію своїх автомобілів, щоб не отримувати штрафи з камер, хоча це є порушенням законодавства.

Зазначимо, що старіння російського автопарку вважається в РФ однією з "найгостріших проблем"‎. Станом на 2024 рік (за 2025 рік відомостей ще не публікувалося) 23% легкових авто, 38% вантажівок, 20% автобусів і 80% мотоциклів в Росії мали термін експлуатації понад 15 років.

Криза на російському авторинку – останні новини

У минулому році в Росії закрили 643 шоуруми китайських автобрендів, що в 1,4 раза більше, ніж роком раніше. Отже, торік приблизно кожен четвертий салон китайських авто припинив роботу або перейшов на інші бренди.

Також повідомлялося, що працівники найбільшого російського автозаводу – "АвтоВАЗу" – почали звільнятися через зниження зарплат. Труднощі виробника пов’язують зі слабкими продажами. Раніше стало відомо, що за січень-серпень 2025 року реалізація автомобілів марки Lada скоротилася майже на 25%.

