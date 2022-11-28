Графіки не діятимуть, поки не стабілізують ситуацію.

Сьогодні, 28 листопада, у Києві знову застосовують екстрені відключення світла за розпорядженням "Укренерго".

Як повідомляє Yasno, графіки не діятимуть, поки не стабілізують ситуацію. Водночас як зазначили в "Укренерго", у всій Україні сьогодні діють аварійні відключення, дефіцит потужності – 27%.

Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Після усунення причин цих аварійних відключень блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить об'єми відключень.

Відео дня

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмллені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

25 листопада Україна підтвердила підключення всіх АЕС до мережі.

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