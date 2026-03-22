Частина Києва і області без світла: у ДТЕК назвали причину

Енергетики роблять все можливе, щоб світло якнайшвидше з'явилося в домівках.

Частина столиці та Київської області у неділю, 22 березня, залишилися без світла через аварію на обладнанні.

"Сьогодні знову відбулась аварія на одному з обʼєктів, раніше суттєво пошкодженого обстрілами", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

За словами енергетиків, тимчасово електропостачання відсутнє у частини жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці, а також у частині домівок Броварського району Київщини.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії" - запевнили у ДТЕК.

Як писав УНІАН, у суботу, 21 березня, у Києві були перебої зі світлом та водою. У міській державній адміністрації зазначили, що причиною стала аварійна ситуація. У мережі повідомляли про критично низьку напругу на Лівому березі. Подекуди показники знизилися до двозначних.

Внаслідок ударів Росії вранці 21 березня весь Чернігів та більша частина області були повністю знеструмлені. Росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Без світла залишилася 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходили на роботу від альтернативних джерел живлення.

За словами нардепа Сергія Нагорняка, Україна може не встигнути відремонтувати енергообладнання до наступної зими. Він зазначив, що фонд Energy Community, через який європейці фінансують постачання для України, працює за закритою схемою: обрані компанії закуповують обладнання лише на європейських заводах. При цьому виробники в Європі просто не можуть прискорити виробництво потрібних Україні запчастин.

